Sharp cambia nome in Sharp Consumer Electronics

Sharp annuncia il cambio di nome per tutte le sedi europee in Sharp Consumer Electronics come parte integrante della sua strategia a livello globale con cui intende perseguire la costruzione di una brand identity uniforme.

Dopo aver rilevato la filiale europea Skytec UMC alla fine dello scorso anno, Sharp ha aperto la strada al ritorno del brand sul mercato europeo.

Cambiando il nome delle varie sedi locali in Sharp Consumer Electronics, l’azienda continua a guadagnare importanza come brand globale anche in Europa.

UMC Italia diventerà quindi Sharp Consumer Electronics Italia.

La denominazione Skytec UMC”scomparirà dall’intera comunicazione aziendale, mentre tutte le piattaforme, i materiali di comunicazione e di vendita verranno allineati alla nuova brand identity e al nuovo nome.

Come dichiara Peter Smatrala, Ceo di Sharp Consumer Electronics Europe in una nota, “Il nostro obiettivo è essere riconosciuti nel mercato europeo come un brand tecnologico leader a livello mondiale. Per questo motivo, il fatto di uniformare le nostre sedi a livello locale sotto il nome di Sharp Consumer Electronics costituisce un passo importante. Ora non c’è più alcuna distinzione, per quanto riguarda il nome, rispetto alla nostra sede centrale in Giappone o in altri Paesi al di fuori dell’Europa“.

La riorganizzazione e l’uniformità dovrebbero semplificare i processi interni, ottimizzare le strutture e consentire di sfruttare al meglio le sinergie.

Questi sforzi influenzeranno anche la strategia di sviluppo globale di Sharp, l’espansione dell’ecosistema 8K+5G e il mondo connesso dell’AIoT.

Unendo le competenze e i punti di forza della società madre Foxconn e di altri partner, Sharp punta a offrire non solo prodotti e tecnologie di alta qualità, ma anche soluzioni integrate che miglioreranno la vita dei sui clienti in modo significativo, oltre a renderla più smart.

In aggiunta, Sharp Consumer Electronics sta portando avanti l’espansione in Europa della business unit Smart Appliance Solutions (SAS), precedentemente nota come Small Domestic Appliances, concentrandosi maggiormente su prodotti connessi nel segmento dei piccoli elettrodomestici da cucina. In previsione anche altre nuove aree di business e categorie di prodotti.