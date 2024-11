Shape Your Vision 2024: il futuro è elevato

Il 13 novembre 2024, nello splendido Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a Firenze, si terrà SHAPE YOUR VISION 2024, l’evento annuale dedicato all’innovazione organizzato dal Gruppo E, il player IT con sede in tutta Italia che affianca le aziende nella transizione digitale sostenibile, dall’AI alla cybersecurity, alla costruzione di infrastrutture IT.

Tema dell’edizione di quest’anno è ELEVATE, un invito a utilizzare la tecnologia, ma anche a fare leva su atteggiamenti positivi e soft skill, per innescare crescita e miglioramento continuo nel business. L’intelligenza artificiale, elemento trasversale a tutti gli interventi, sarà anche lo strumento utilizzato per l’intrattenimento e la spettacolarizzazione, in forma di video, immagini e musica.

Come ogni anno, l’information technology è il filo conduttore degli interventi: il tema digitale sarà affrontato in tre blocchi tematici che offriranno lo spunto per interpretare il tema ELEVATE da angolazioni diverse. Il primo blocco è dedicato a intelligenza artificiale, etica e sostenibilità, il secondo a sicurezza informatica e governance, il terzo alle infrastrutture di nuova generazione.

Ma la tecnologia non è tutto: per crescere, innovarsi e trovare soluzioni creative, migliorando se stessi e il mondo che ci circonda, servono atteggiamenti come la collaborazione, l’apertura mentale e il giusto tempo dedicato alle cose. Ecco perché ogni blocco sarà accompagnato da riflessioni specifiche proprio su ciascuna di queste soft skill.

L’evento sarà presentato da Rudy Bandiera, uno dei volti più noti nel panorama della divulgazione tecnologica e Linkedin Top voice. Gli ospiti avranno l’onore di ascoltare e la possibilità di interagire direttamente con Emanuele Frontoni e Benedetta Giovanola, professori ordinari dell’Università degli Studi di Macerata ed esperti nei temi di AI, Computer Vision ed Etica delle informazioni, Matteo Flora, personaggio autorevole sui temi della cybersecurity e delle nuove intelligenze, Fjona Çakalli, innovatrice digitale e influencer nel mondo dell’innovazione tecnologica.

Prenderanno parte all’evento anche i rappresentanti di spicco dei più importanti brand IT, dalla sicurezza al data management, sponsor dell’evento: NetApp, Palo Alto Networks e Check Point Software in qualità di Platinum Sponsor, SentinelOne e Trend Micro come Gold Sponsor, Commvault e Forcepoint come Silver Sponsor, CYBEROO ed ESET come Bronze Sponsor. Non mancheranno naturalmente le persone di riferimento del Gruppo E, nello specifico i direttori di ogni Business Unit, che condivideranno punti di vista, esperienze e strategie per elevare il business delle proprie aziende e quello delle persone in sala.

Elevatissimo anche il livello di intrattenimento: The Elevation Band, una live band diretta dal musicista Daniele Vettori, e il live prompter Carlo Munaretto, che con l’improvvisazione musicale e le immagini generate dall’AI in tempo reale arricchiranno e forniranno un commento in diretta ai discorsi che si terranno sul palco.

I destinatari dell’evento sono i responsabili dell’innovazione in azienda, a ogni livello: dai CIO (Chief Information Officer), ai CISO (Chief Information Security Officer), ai manager di ogni ambito dell’IT, fino agli appassionati di tecnologia e innovazione.

Ogni informazione sull’evento può essere ottenuta anche dialogando con VISIONARIA, la gemella digitale dell’evento, interrogabile al link https://www.gruppo-e.tech/shape-your-vision

Data: 13 novembre 2024

Luogo: Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Firenze

Per informazioni e iscrizioni: shapeyourvision2024.eventbrite.it

Per parlare con il digital twin dell’evento: https://www.gruppo-e.tech/shape-your-vision

Gli sponsor di Shape Your Vision 2024

PLATINUM SPONSOR : NetApp, Palo Alto Networks, Check Point Software Technologies

GOLD SPONSOR : SentinelOne, Trend Micro

SILVER SPONSOR : Commvault, Forcepoint

: Commvault, Forcepoint BRONZE SPONSOR: CYBEROO, ESET