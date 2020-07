Sentry, un aiuto agli sviluppatori per migliorare le performance del software

Performance è lo strumento di Sentry, piattaforma di monitoraggio delle applicazioni che aiuta gli sviluppatori a diagnosticare, correggere e ottimizzare le prestazioni del loro codice, che fornisce il monitoraggio client-side della performance (come è intuibile dal nome del prodotto) del codice Python e JavaScript.

Dal tracciamento di pagine che sono lente a caricarsi all’assicurarsi che il completamento automatico funzioni effettivamente, Performance di Sentry offre una visibilità più approfondita delle chiamate API e delle query del database, elementi che sono fondamentali per offrire customer experience rapide ai clienti.

Performance, dunque, offre al team di sviluppo la visibilità full-stack di cui ha bisogno per iterare più velocemente, correre meno rischi sul codice e, in ultima analisi, per fornire software più performante.

Il nuovo tool di Sentry misura la latenza e il throughput, in modo da poter analizzare le tendenze nel tempo. Con i dati Apdex e Throughput, è possibile monitorare come la propria applicazione risponde ai clienti in tempo reale.

Abbinando le metriche standard del settore alle metriche degli utenti, Perfomance consente di avere un quadro della situazione e quindi risolvere esperienze insoddisfacenti lato utente prima che queste diventino problemi più grandi e che causino la perdita dei clienti.

La funzione Transaction Summary mostra le transazioni in base alla durata, agli errori di codice correlati e all’impatto sul cliente. Con essa, è possibile vedere rapidamente il numero di utenti interessati e l’impatto della transazione sul tempo di risposta. E, definendo le Key Transactions, il team può dare la priorità a quelle funzioni e callback critici che devono essere risolti immediatamente.

Sentry ha inoltre esteso le capacità di alerting al fine di includere le transazioni. Gli sviluppatori possono impostare un alert su ciò che percepiscono come una user experience insoddisfacente. Ad esempio, gli sviluppatori possono decidere di ricevere una notifica quando il caricamento di una pagina importante richiede un certo numero di secondi.

Performance di Sentry, sottolinea l’azienda, è in grado di tracciare il front-end fino alle sue chiamate API e alle query del database che risultano lente, il tutto facendo emergere gli errori correlati.

Inoltre, Performance aggrega i metadati degli errori in modo che lo sviluppatore possa facilmente cercare e ordinare le eccezioni.