SentinelOne e Aon migliorano i servizi informatici strategici per la protezione assicurativa

SentinelOne, società globale specializzata nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale e Aon plc, società di servizi professionali a livello mondiale, avviano una collaborazione strategica in base alla quale Aon sfrutterà la piattaforma Singularity di SentinelOne per contribuire alla raccolta di dati sulla sicurezza aziendale dei clienti di SentinelOne, al fine di profilare e ridurre in modo efficace il rischio informatico.

SentinelOne collaborerà con Aon sia nel processo di brokeraggio informatico, facilitato dalla sua piattaforma globale di eSubmission e auto-attestazione brevettata Cyber Quotient Evaluation (CyQu), sia attraverso il servizio globale Stroz Friedberg Incident Response, leader del settore. L’impegno è volto a migliorare la value proposition dei clienti nel prendere decisioni migliori basate sui dati e ad aiutare le organizzazioni a gestire e mitigare il rischio informatico, fornendo maggiore visibilità sui fattori di assicurabilità e sulle coperture informatiche.

La combinazione della piattaforma innovativa Singularity di SentinelOne con l’abilità di Aon nella risposta agli incidenti, sottolineano le due aziende, consentirà alle imprese di accedere a una suite completa di strumenti e servizi per difendersi in modo proattivo, individuare e rispondere rapidamente a incidenti informatici di qualsiasi entità.

“Questa collaborazione potenzia le funzionalità condivise di due leader nel settore della cybersecurity e segna una pietra miliare significativa nelle nostre attività volte a contrastare le minacce informatiche in continua evoluzione con competenze ineguagliabili e soluzioni avanzate”, ha dichiarato Christopher Bruno, Head of Strategic Alliances, Cyber Solutions di Aon. “L’unione della tecnologia di SentinelOne per il rilevamento e la risposta alle minacce, basata sull’AI, con la consolidata esperienza di Aon nella gestione e nella consulenza ai clienti attraverso le violazioni più complesse, consentirà alle imprese di orientarsi nel complesso contesto delle minacce con fiducia e resilienza”.

La soluzione congiunta migliorerà il processo di valutazione con dati di rischio più affidabili che aiuteranno a stabilire le priorità delle attività di remediation e a migliorare la postura di sicurezza dell’organizzazione.

“SentinelOne è entusiasta di collaborare con Aon su iniziative di mitigazione del rischio che faranno risparmiare tempo e denaro ai nostri clienti”, ha dichiarato Barnaby Page, VP IR e Cyber Risk di SentinelOne. “La piattaforma proattiva di autocertificazione CyQu di Aon e i servizi di risposta agli incidenti, basati sulla piattaforma Singularity di SentinelOne, consentono di migliorare la verifica delle esposizioni informatiche per i nostri reciproci clienti”.