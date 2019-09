TeamConnect Ceiling 2 è la seconda generazione del microfono da soffitto di Sennheiser, progettato per migliorare l’audio delle riunioni e delle conferenze, rendendo tutti i partecipanti ben udibili.

La soluzione è progettata per offrire un audio di alta qualità in tutta la sala riunioni con un unico microfono e per far sì che la voce di chi sta parlando risulti udibile in modo chiaro indipendentemente da dove si trovi nella stanza, anche se si muove all’interno di essa.

Alla base del funzionamento di TeamConnect Ceiling 2 c’è la tecnologia proprietaria di beamforming adattiva di Sennheiser.

La tecnologia di beamforming valuta e localizza la sorgente sonora e attutisce le interferenze, per questo motivo è particolarmente efficace, rispetto ai microfoni tradizionali, in situazioni di meeting.

Gli array microfonici da soffitto hanno anche il vantaggio di offrire un’area più ampia di acquisizione, di permettere allo speaker di muoversi nella stanza liberamente e di nascondere alla vista i cablaggi.

Non tutte le tecnologie di beamforming, tuttavia, sono uguali, evidenzia Sennheiser. Il beamforming statico utilizza zone fisse e preconfigurate per gli speaker. Il beamforming dinamico si allinea in maniera automatica alla posizione della persona che parla, risultando più flessibile e al contempo riducendo il tempo necessario all’installazione e al set-up.

Il TeamConnect Ceiling 2 impiega 28 capsule omnidirezionali integrate nell'array, per offrire una qualità audio superiore e non “sporcata” da rumori ambientali; inoltre, grazie alla tecnologia adattiva di beamforming, brevettata da Sennheiser, è in grado di mettere a fuoco automaticamente la voce di chi sta parlando e di seguirla, lasciando ai partecipanti a una riunione la possibilità di parlare in modo naturale, sia seduti che in piedi e in movimento.

Il microfono da soffitto TeamConnect Ceiling 2 di Sennheiser è anche certificato per Microsoft Teams. Può essere utilizzato sia con i sistemi di conferenza analogici già presenti in azienda sia integrato in sistemi completamente digitali, controllato e monitorato tramite la rete IP: supporta l'alimentazione tramite Power-over-Ethernet (PoE), Sennheiser Control Cockpit, Dante Domain Manager e la piattaforma di controllo QSC o Crestron.

Grazie alla sua flessibilità, TeamConnect Ceiling 2 si adatta a diversi tipi di applicazioni in sale conferenze e di riunione. Ad esempio per presentazioni in cui lo speaker è libero di spostarsi liberamente; per riunioni e meeting, anche in videoconferenza; per sale di lavoro collaborativo, anche con partecipanti remoti; e così via.

TeamConnect Ceiling 2 è adatto all’utilizzo in sale riunioni di medie e grandi dimensioni: viene montato a soffitto in modo facile ed esteticamente discreto ed è alimentato via Ethernet. Per stanze più grandi o di forma particolare è possibile combinare più microfoni per garantire la migliore copertura.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Sennheiser, a questo link, e sul sito del distributore italiano Exhibo, a questo link.