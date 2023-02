Sennheiser lancia il microfono da soffitto per meeting e collaboration

Sennheiser, lo specialista della tecnologia audio avanzata che facilita la collaborazione e l’apprendimento, ha annunciato un nuovo microfono da soffitto per sale riunioni e spazi per conferenze e collaboration di medie dimensioni.

Denominata TeamConnect Ceiling Medium (TCC M), la nuova soluzione TeamConnect Ceiling è stata svelata all’Integrated Systems Europe di Barcellona.

TCC M – sottolinea Sennheiser – offre tutta l’innovazione e le caratteristiche della soluzione TeamConnect Ceiling 2 (TCC 2) a un nuovo segmento di mercato. Con un’area di copertura fino a 40 m², i clienti possono ora portare la potenza di TCC 2 anche nei loro spazi per riunioni di medie dimensioni, con un design elegante e a un prezzo interessante, dichiara l’azienda.

“Con il successo mondiale del nostro TCC 2 per spazi di grandi dimensioni, volevamo offrire all’utilizzatore la stessa esperienza per i meeting, le sale conferenze e gli auditorium di medie dimensioni.

Ora con TCC M, anche in questi casi sarà possibile godere dei i vantaggi delle soluzioni TeamConnect Ceiling come la qualità audio Sennheiser affidabile, una configurazione efficiente, l’integrazione indipendente dal marchio e una gestione e un controllo semplici. Inoltre, in fase di definizione del nuovo design, per noi era importante avere anche un impatto sostenibile“, ha affermato Jens Werner, Product Manager, UC Solutions, Sennheiser.

A differenza del TCC 2, il TCC M è rotondo, ma offre le stesse possibilità di installazione a soffitto: incassato nel controsoffitto, fissato al soffitto, oppure appeso per mezzo del cavo d’acciaio in dotazione. Queste opzioni garantiscono tavoli senza fili e una disposizione flessibile dell’arredamento.

Le soluzioni TeamConnect Ceiling di Sennheiser sono caratterizzate dalla tecnologia brevettata Automatic Dynamic Beamforming e dalla funzione TruVoicelift. Queste offrono una perfetta intelligibilità del parlato, pur consentendo all’oratore una grande flessibilità di movimento.

Le capsule a condensatore electret integrate, di alta qualità e prodotte in Germania, si sono già rivelate vincenti in numerosi microfoni di successo del brand tedesco. Garantiscono una perfetta intelligibilità del parlato e offrono un’elevata qualità audio catturando l’audio dell’intera sala riunioni.

Queste funzionalità consentono al microfono di determinare costantemente la posizione della persona che parla, sia che sia seduta, in piedi o in movimento, senza dover configurare manualmente le zone degli altoparlanti in anticipo.

Se è necessario un controllo aggiuntivo, le zone di priorità ed esclusione possono essere impostate grazie al Sennheiser Control Cockpit. Ciò significa – sottolinea l’azienda – che nessuna parola viene persa tra le persone presenti in sala riunioni ed i partecipanti alla riunione da remoto.

La scelta di una delle soluzioni TeamConnect Ceiling – mette inoltre in evidenza Sennheiser – significa aver scelto una soluzione veramente incentrata sul cliente: rispetto dei tempi di consegna, grazie alla produzione diretta e, a partire dalla produzione 2023, estensione del periodo di garanzia da due a cinque anni previa la registrazione del prodotto.

In generale, le soluzioni TeamConnect Ceiling fanno parte della famiglia TeamConnect di Sennheiser per le unified communications, l’hybrid learning e la business collaboration, un portafoglio di prodotti per il mondo UCC con tecnologia all’avanguardia che si adatta alle dimensioni e alla configurazione di qualsiasi meeting room, sala conferenze e auditorium.

Il tutto, con prodotti sostenibili, facili da usare e risolutivi, con un aspetto e un design moderni, nonché tutta la qualità audio affidabile di Sennheiser. Inoltre, per aiutare i clienti a trovare la soluzione della famiglia TeamConnect più adatta allo spazio che devono allestire, Sennheiser ha appena annunciato uno strumento di pianificazione delle sale basato su browser, con il nuovo Sennheiser Room Planner.