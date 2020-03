semprepresenti: la comunicazione digitale aiuta l’economia italiana

semprepresenti.it è la nuova iniziativa di comunicazione che il Gruppo Editoriale Tecniche Nuove ha lanciato per affiancare e supportare le aziende italiane che in questo periodo, a causa delle restrizioni imposte per impedire la diffusione del virus Covid-19 si trovano in difficoltà di contatto con il mercato.

Mantenere alta l’attenzione verso i propri clienti e potenziali è fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo in questo periodo.

Tutti manteniamo alta la speranza che avremo la meglio su questo virus che intacca sia la vita delle persone, sia l’economia del nostro Paese.

Per questo motivo, il Gruppo Editoriale Tecniche Nuove vuole fare la sua parte e dare supporto alle aziende nazionali con servizi e strumenti digitali che favoriscono la comunicazione business to business.

Meccanica, ICT, Salute, AEC, Agricoltura, Horeca e retail sono i macro settori a cui si rivolge l’azione di comunicazione del Gruppo Tecniche Nuove.