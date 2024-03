SemiQon testa con successo il nuovo quantum chip in silicio a 4-qubit

SemiQon, startup finlandese specializzata in processori quantistici basati sul silicio, ha annunciato di aver prodotto e pre-testato con successo un array di quantum dot a 4 qubit dalla prima serie di produzione presso il suo stabilimento di Espoo, Finlandia.

I nuovi chip – ha comunicato l’azienda – vengono ora spediti a partner strategici in tutto il mondo come toolkit per ulteriori ricerche e sviluppi. L’obiettivo di SemiQon è quello di contribuire a rendere più semplice e veloce la costruzione di qubit logici stabili per accelerare l’uso del quantum computing per problemi complessi.

I computer quantistici di prima generazione – sottolinea SemiQon – hanno già raggiunto risultati di calcolo impressionanti. Tuttavia, la soluzione di problemi altamente specifici legati alla farmaceutica, alla logistica, allo spazio e alla progettazione di materiali richiederà una maggiore potenza di calcolo. Mentre ricercatori, ecosistemi e aziende di tutto il mondo delineano le loro ambiziose visioni per il calcolo quantistico, la potenza di calcolo deve essere scalata in modo efficiente per affrontare queste sfide. I metodi attuali non lo rendono possibile, secondo SemiQon.

“Ci stiamo gradualmente muovendo verso l’era del milione di qubit e il contributo dell’hardware sta diventando sempre più essenziale“, afferma il Dr. Himadri Majumdar, CEO e co-fondatore di SemiQon. “La nostra soluzione si basa sullo sviluppo tecnologico e sul know-how dei semiconduttori e trae vantaggio dalle infrastrutture e dall’industria esistenti. L’utilizzo efficace ed efficiente di queste infrastrutture ci ha permesso di raggiungere uno dei nostri primi obiettivi in breve tempo. La sfida consiste nel raggiungere la supremazia quantistica in modo sostenibile, scalabile e conveniente. Questi nuovi chip sono il nostro primo passo di un lungo viaggio verso la realizzazione dei sogni quantistici“.

Il percorso strategico di SemiQon, che consiste nel combinare elementi classici e quantistici a temperature criogeniche, ha fatto un grande balzo in avanti grazie alla dimostrazione di un rumore molto basso e di un migliore controllo del canale, grazie a un’oscillazione sotto-soglia record nei transistor fabbricati in fully-depleted silicon-on-insulator metal-on-semiconductor (FDSOI-MOS). Questi transistor, spiega ancora SemiQon, saranno la spina dorsale della realizzazione di un circuito integrato (IC) criogenico, che porterà infine a un quantum IC per computer quantistici scalabili, efficienti ed economici. I risultati saranno comunicati dall’azienda attraverso un articolo scientifico internazionale peer-reviewed, attualmente in fase di revisione.

Dal lancio della sua linea di produzione di chip l’anno scorso presso il Micronova Center for Applied Micro and Nanotechnology di Espoo, SemiQon ha stabilito diverse partnership universitarie e commerciali con organizzazioni che intendono avvicinare l’informatica quantistica al suo obiettivo di qubit fisici e logici utilizzabili. I chip SemiQon di prima generazione sono già stati spediti a partner strategici a livello globale per ulteriori test e sperimentazioni, soprattutto per l’avanzamento della ricerca e dello sviluppo nel settore.

“I dispositivi prototipo di SemiQon e la rapida iterazione proposta per la nuova generazione di dispositivi sono utili e necessari per la comunità di ricerca per sperimentare e spingere i confini della ricerca pubblica“, afferma il professor Dominik Zumbühl dell’Università di Basilea in Svizzera, uno dei collaboratori strategici di SemiQon.

SemiQon parteciperà all’evento Quantum.tech USA a Washington DC, USA, nell’aprile 2024, dove condividerà la visione e la missione di SemiQon per i suoi progressi economicamente vantaggiosi nella produzione di chip quantistici.

SemiQon, inoltre, lavora a stretto contatto con l’ecosistema quantistico, dai gruppi di ricerca alle aziende full-stack, e sta discutendo attivamente con altri partner per portare alla realtà soluzioni scalabili di calcolo quantistico.