Seiko Epson Corporation: annunciato il nuovo presidente

Seiko Epson Corporation ha annunciato oggi che il consiglio di amministrazione ha approvato il cambio del direttore rappresentativo e la nomina di un nuovo presidente: dal 1° aprile prossimo, Junkichi Yoshida sarà President and Representative Director, Chief Executive Officer, mentre Yasunori Ogawa diventerà Chairman and Director.

Epson aspira a raggiungere l’obiettivo della sostenibilità e dell’arricchimento delle comunità come parte della sua visione aziendale Epson 25 Renewed. Di conseguenza, le sue attività si concentrano sulla risoluzione di problemi sociali attraverso una filosofia di innovazione efficiente, compatta e precisa.

L’anno fiscale 2025 è l’ultimo anno di Epson 25 Renewed. È anche l’anno in cui Epson completerà la formulazione della sua prossima visione strategica aziendale per guidare la crescita futura.

È importante che l’azienda esegua costantemente i suoi piani per la prossima generazione e sviluppi rapidamente prodotti all’avanguardia e le tecnologie che li supportano, sia nei settori in crescita che in quelli nuovi.

Questo passaggio di consegne, deliberato dal Comitato per le nomine degli amministratori e approvato dal Consiglio di amministrazione, ha lo scopo di accelerare la costruzione di una solida base manageriale volta ad accrescere il valore dell’azienda, con un nuovo gruppo dirigente che sarà responsabile di tutto, dalla formulazione della prossima visione aziendale all’esecuzione delle strategie in essa contenute.