Segretaria.me, la segretaria virtuale per Pmi e professionisti

Per una piccola impresa o per un professionista, poter contare su una segretaria è importante ma spesso troppo oneroso, per questo B2You ha pensato al servizio Segretaria.me

L’offerta studiata dalla società milanese, divisa in tre proposte commerciali (Smart, Open e Full) è calibrata per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese, studi professionali o liberi professionisti.

I costi del servizio (decisamente abbordabili) consentono l’accesso a una serie di possibilità che soddisfano le più comuni richieste del potenziale cliente di Segretaria.me.

Ad esempio, l’assistente gestisce le tue chiamate in entrata e in uscita, oltre a poter mettere in contatto l’utente con uno dei propri contatti, proprio come farebbe una segretaria in ufficio.

Sempre sul fronte chiamate, grazie alla piattaforma tecnologica è possibile chiedere l’inoltro delle chiamate su un cellulare o un numero di rete fissa. Infine, la segretaria può filtrare le chiamate secondo le indicazioni fornite.

Come ogni segretaria che si rispetti, Segretaria.me si occupa anche della parte di gestione del tempo dei proprio clienti. La segretaria, interagendo con i clienti o i contatti, fissa gli appuntamenti, gestisce le agende e i calendari per singolo o multi-studio. Infine, invia le informazioni in tempo reale via mail, sms e con notifica App (disponibile sia per Android che su dispositivi Apple)

Per meglio ottimizzare la giornata di lavoro, Segretaria.me può creare un’agenda condivisa in modo che tanto la Pmi (o il professionista) quanto il servizio di segretaria virtuale siano in grado di gestire in totale autonomia i calendari.

Non secondario il fatto che il servizio sia operativo 7 giorni a settimana, dalle 9 alle 19. Il cliente può, ovviamente, decidere di non essere disturbato durante il weekend, deviando le chiamate su Segretaria.me.