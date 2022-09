Sd-Wan, una tecnologia fondamentale per le organizzazioni

Le soluzioni SD-WAN si stanno rivelando fondamentali nella gestione di perimetri aziendali polverizzati, garantendo sicurezza, visibilità e prestazioni alle organizzazioni; ne parliamo con Antonio Madoglio, Senior Director Systems Engineering – Italy & Malta di Fortinet

“Possiamo senza dubbio affermare che il perimetro aziendale sia diventato, con il passare degli anni e per effetto della digitalizzazione, sempre più frammentato, andando appunto a “polverizzarsi”. Le filiali aziendali si sono moltiplicate, il che ha dato origine all’esigenza di ottimizzare la comunicazione tra di esse, senza tuttavia dimenticare un fattore fondamentale, ovvero la sicurezza. Le aziende molto distribuite consentono alle diverse filiali di accedere ad internet autonomamente, per evitare il “collo di bottiglia” che deriverebbe dal vincolo di un punto di controllo centrale. L’aumento dei punti di contatto delle aziende con la rete crea ovviamente delle potenziali problematiche di cybersecurity, che vanno adeguatamente presidiate.

L’innovazione digitale, pur costituendo un’opportunità, rende necessario per le organizzazioni avere a disposizione una sicurezza che sia all’altezza della loro complessità e che al tempo stesso sia in grado di fare fronte alla complessità delle minacce. Fortinet risponde a tale necessità mediante FortiGate, che offre una Secure SD-WAN veloce, scalabile e flessibile per le aziende cloud-first, sensibili alla sicurezza e globali.

L’approccio di Security-Driven Networking consolida l’SD-WAN, i Next-Generation Firewall e l’advanced routing per:

Offrire un’esperienza di qualità superiore su qualsiasi scala

Accelerare la convergenza di rete e di sicurezza e semplificare l’architettura WAN

Orchestrare le policy in modo semplice e armonico lungo tutto il perimetro

Raggiungere l’efficienza operativa attraverso l’automazione, l’analisi approfondita e il self-healing.

