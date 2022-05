SD WAN: Colt e VMWare offrono la soluzione gestita semplice e scalabile

Le imprese avranno la possibilità di beneficiare dell’accesso a una nuova soluzione SD WAN semplice, scalabile e più sicura, in grado di guidare la trasformazione digitale e l’ottimizzazione del cloud, come risultato di una partnership tra Colt Technology Services, fornitore di soluzioni di connettività a banda larga, e VMware, specialista nel settore dei software aziendali.

VMware si unisce all’ecosistema Partner Hub di Colt e la collaborazione tra queste due aziende porterà una nuova soluzione SD WAN gestita sul mercato mondiale, combinando la tecnologia SD WAN di VMware con la connettività ad alte prestazioni e il servizio clienti di Colt.

I clienti aziendali potranno in tal modo beneficiare di una user experience migliorata, ovunque, grazie alla soluzione WAN che offre a livello globale un insieme di funzionalità ibride, multicloud e SaaS su una rete a larghezza di banda elevata e a bassa latenza.

L’obiettivo principale – hanno annunciato le due aziende – consiste nell’offrire, alle organizzazioni di tutto il mondo, la possibilità di sfruttare la potenza del cloud e ottimizzare le proprie reti.

Questo annuncio integra le attuali proposte SD WAN di Colt, che hanno registrato una crescita elevata a due cifre su base annua, ha messo in evidenza l’azienda.

E amplia l’addressable market, offrendo alle imprese una scelta più ampia di soluzioni SD WAN che possano aiutarle a guidare la trasformazione digitale nel corso di cambiamenti inaspettati.

Peter Coppens, VP Product di Colt, ha dichiarato: “Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che la tecnologia SD WAN è un fattore abilitante per il modo in cui le aziende operano e in grado di offrire una user experience migliorata e uniforme, indipendentemente dalla posizione, dal dispositivo o dall’applicazione utilizzata.

Colt è stata tra le prime realtà a adottare i servizi SD WAN, e ha continuato a investire in queste tecnologie negli ultimi anni. La forza della nostra rete globale unita alla profonda esperienza di VMware offrirà qualcosa di nuovo alle aziende su scala mondiale“.

Craig Connors, vicepresidente e general manager VMware’s SASE business, ha commentato: “I dipendenti hanno la possibilità di connettersi e lavorare ovunque vogliano, mentre i leader It stanno investendo in tecnologie cloud-first, come SD WAN, per fornire servizi di rete e sicurezza senza interruzioni.

VMware e Colt rappresentano partner tecnologici su cui le aziende di tutto il mondo ripongono fiducia e per questo motivo non vediamo l’ora di collaborare con Colt per portare anche ai loro clienti la nostra tecnologia SD WAN leader di mercato“.

Leggi tutti i nostri articoli su Colt