Le Sd-Lan sono nel futuro delle aziende secondo Cisco e Orange

Le Sd-Lan (Software defined Local area network) sono importanti per le aziende perché considerato il gran numero atteso di dispositivi connessi in ambito IoT, la loro identificazione e la determinazione dell’utilizzo che viene fatto in azienda diventerà fondamentale.

Le Sd-Lan, in sostanza, consentiranno la segmentazione della rete in base al dispositivo connesso, semplificando la segmentazione di gruppi, reparti e migliorando la sicurezza, le prestazioni e la gestione degli accessi prioritari.

Ecco perché aggiungendo un altro tassello alla partnership già esistente in ambito Sd-Wan, Orange Business Services e Cisco collaboreranno nel programma Open Labs con i clienti per sviluppare soluzioni Sd-Lan su misura per affrontare le sfide aziendali e i casi d’uso dei singoli clienti negli ambiti di automazione della rete, analisi e sicurezza.

Per farlo, gli Orange Open Labs mettono a disposizione un mix globale di risorse fisiche e virtuali per l'innovazione e lo sviluppo: questo aiuta le aziende a esplorare la connettività del futuro e le possibili prestazioni in un ambiente sicuro e protetto.

Il vantaggio dell'esperienza pratica è chiarito dal fatto che l'80% delle aziende che utilizzano Open Labs per un proof of concept di Sd-Wan decide poi di realizzare un pilot con Orange Business Services.

Sd-Lan, la rete autosufficiente

La crescita di dispositivi, app mobili e dati sta mettendo a dura prova la rete tradizionale, aumentando la complessità e le esigenze di accesso.

La Sd-Lan crea un'architettura di rete cablata e wireless gestita centralmente, più facile da integrare, gestire ed eseguire, consentendo alle aziende di lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

La Sd-Lan fornisce accesso sicuro in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, in qualunque luogo, insieme a un'esperienza utente di alta qualità.

Per le reti Wi-Fi del campus, la Sd-Lan risolve problemi di distribuzione e di visibilità. Può monitorare efficacemente i servizi, l'accesso e l'utilizzo sulle reti e anticipare eventuali aggiornamenti essenziali per far fronte alle richieste degli utenti wireless.

La Sd-Lan fornisce un accesso basato su identità altamente sicuro, definendo utenti, oggetti e dispositivi che possono accedere alla rete.

L'accesso può essere concesso o revocato a livello granulare, come ad esempio l'impostazione dei gruppi Wi-Fi degli ospiti.