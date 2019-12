Scribit, progettato dal professore Carlo Ratti del MIT e dalla sua CRA-Carlo Ratti Associati e presentato al CES 2019, è il robot in grado di scrivere, disegnare e cancellare su qualsiasi superficie verticale informazioni prelevate dal web o contenuti digitali generati dagli utenti.

Vogliamo davvero aggiungere ancora più schermi nelle nostre vite? Si chiede il professore Carlo Ratti, descrivendo come Scribit possa offrire un’alternativa con un sistema robotico che, con le più moderne tecnologie, si riaggancia a un atto primordiale compiuto dall'umanità sin dai primi graffiti realizzati nelle caverne dai nostri più lontani antenati.

Oltre al plotter robotizzato, Scribit è anche al centro di un ecosistema che offre agli utenti l’accesso a un catalogo di immagini digitali. Da qui nasce la partnership con Bob Mankoff, fumettista americano ex cartoon editor del New Yorker e attualmente presidente di Cartoon Collections, database di fumetti su licenza.

Bob Mankoff, dunque, ha avuto l’idea di lanciare, in collaborazione con Scribit, quelli che sono stati definiti come i primi cartoon "robotizzati" al mondo.

Scribit aggiungerà alla sua piattaforma di art-streaming una selezione dei cartoon più famosi dalle pagine di testate quali New Yorker, Esquire, Wall Street Journal, National Lampoon e altre pubblicazioni. Questi contenuti sono tratti dagli oltre mezzo milione di cartoon disponibili su CartoonCollections.com.

Gli utenti dell'app Scribit avranno accesso a una galleria di nove fumetti, tre di Bob Mankoff e sei di Charles Barsotti dalla collezione di Mankoff, e il robot riporterà il disegno dalla carta sul muro.

Inoltre, la capacità del robot di scrivere e cancellare consentirà agli utenti di scaricare un nuovo fumetto e disegnarlo sul muro ogni volta che lo desiderano.

La collaborazione del robot artistico con Mankoff, presentata in anteprima durante un evento a New York City il 6 dicembre, è la quinta della serie Scribit Originals, che mira a portare contenuti critici e originali sulle pareti degli utenti di Scribit in tutto il mondo.