Scoutbee e Promena stringono un sodalizio per guidare catene di fornitura agili e competitive

BERLINO, ISTANBUL e WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Scoutbee, la piattaforma leader di informazioni e di scoperta dei fornitori potenziata dall’AI e Promena, il principale fornitore turco di software strategico di approvvigionamento, hanno annunciato oggi una collaborazione per consentire ai propri clienti di orientarsi meglio nei cambiamenti sempre maggiori sullo scenario degli acquisti.





L’adozione di processi digitali ha assunto un ruolo fondamentale nella risposta a queste sfide, come ha fatto la collaborazione tra tutte le parti interessate nella catena di fornitura. Lavorando insieme, le aziende di approvvigionamento, i fornitori di soluzioni e i venditori possono creare catene di fornitura agili e competitive.

La collaborazione alla guida delle innovazioni all’interno della catena di fornitura

La collaborazione tra Scoutbee e Promena offre ai dirigenti dei reparti acquisti un percorso efficace di scouting end-to-end, consentendo loro sia di ampliare i loro portafogli fornitori che di evitare potenziali interruzioni nella catena di fornitura.

Gregor Stühler, Co-fondatore e CEO di Scoutbee, ha affermato, “ Il nostro impegno condiviso ad aiutare le imprese a superare i loro problemi di approvvigionamento – assieme ai nostri portafogli di fornitori – rende Scoutbee e Promena un abbinamento ideale”.

Attraverso questa collaborazione, i clienti di Scoutbee riusciranno a individuare in modalità digitale nuovi fornitori grazie alle ampie basi di dati di Scoutbee e quindi convalidare questi fornitori rispetto alle loro migliori tariffe utilizzando Promena per ridurre i costi, aumentare l’efficienza, mitigare i rischi, ridurre il time to market, incrementare l’innovazione dei prodotti, e così via.

“ Le nostre soluzioni si basano sulle informazioni relative ai fornitori che provengono dai nostri clienti, e i nostri crawler potenziati dall’AI che navigano internet per individuare nuove informazioni. Ad esempio, se la diversità è tra i loro obiettivi, li aiutiamo a trovare fornitori con i quali dovrebbero collaborare. I risultati mostrano che gli impatti top-line di Scoutbee possono essere straordinari. L’aggiunta di Promena alla combinazione è una situazione vincente per tutti”, spiega Gregor Stühler.

“ Questa collaborazione aiuterà le imprese a gestire i loro processi di fornitura e approvvigionamento facilitando l’impegno per la digitalizzazione”, ha ribadito l’Amministratore delegato di Promena, Orcun Guven. Il sodalizio consentirà ai clienti di Promena di mitigare il rischio, ridurre i costi e raggiungere gli obiettivi di diversità dei fornitori.

“ Grazie ai nostri servizi, i clienti possono utilizzare le risorse di Scoutbee e arricchire il loro database di fornitori per rafforzare la resilienza della catena di fornitura. Questo include semplificare la raccolta di informazioni sui fornitori da varie regioni, eliminando così i rischi associati alle catene di fornitura che si basano su singole fonti o sedi. Concentrandosi sull’efficienza operativa, sull’efficacia dei costi e sulle opportunità di crescita nell’intera catena di fornitura, Promena aiuta i suoi clienti a ottimizzare il valore aziendale.” conclude Orcun Guven.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti:

Scoutbee

Val De Oliveira



val.deoliveira@scoutbee.com

Promena

Gizem ALP



gizema@koczer.com