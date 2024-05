Yard Force presenta il nuovo tosaerba a batteria da 20 V: Una soluzione potente, efficiente e versatile per una facile cura del prato

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force, azienda leader nella produzione di utensili da giardino di alta qualità, è lieta di annunciare il lancio della sua più recente innovazione, il nuovo tosaerba a batteria da 20 V Yard Force. Questo nuovo prodotto offre una soluzione potente, efficiente e versatile per la cura del prato ed è stato sviluppato pensando al proprietario moderno.

Prendete un modello: LM C37B come esempio. Yard Force LM C37B è dotato di una larghezza di taglio di 37 cm, che lo rende in grado di affrontare con facilità i prati più grandi. È in grado di falciare un’area impressionante, fino a 450 metri quadrati, e rappresenta quindi la scelta ideale per i proprietari di prati di medie e grandi dimensioni che desiderano mantenere un giardino pulito e ordinato con il minimo sforzo.

Il cuore di Yard Force LM C37B è un motore brushless ad alta efficienza. Questa tecnologia avanzata non solo assicura prestazioni superiori, ma prolunga anche la vita del tosaerba, rendendolo un’aggiunta affidabile e duratura ai vostri attrezzi da giardino.

Una delle caratteristiche principali di Yard Force LM C37B è il robusto sistema a doppia batteria da 20 V 2,5 Ah. Questo garantisce agli utenti una potenza sufficiente per svolgere il lavoro, indipendentemente dalle dimensioni del prato. La confezione include anche un caricatore da 2 A, che consente una ricarica rapida e comoda per tornare al lavoro in poco tempo.

Yard Force LM C37B offre inoltre una grande flessibilità grazie alla regolazione centrale dell’altezza di taglio da 25 a 75 mm. Sia che i proprietari preferiscano un prato corto e curato o un aspetto più lungo e naturale, possono facilmente ottenere la lunghezza dell’erba desiderata. Inoltre, il sistema di regolazione dell’altezza di taglio con un solo pulsante migliora notevolmente l’esperienza dell’utente, in quanto è incredibilmente facile passare da una lunghezza dell’erba all’altra e adattare il processo di taglio alle esigenze del prato.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, il tosaerba è dotato di un sacco per l’erba da 40 litri, che offre ampio spazio per l’erba tagliata e riduce la necessità di svuotarlo frequentemente.

Con l’introduzione del tosaerba a batteria Yard Force LM C37B, Yard Force continua a dimostrare il suo impegno verso prodotti innovativi e di alta qualità che soddisfano le esigenze dei proprietari di casa di oggi. I nuovi tosaerba Yard Force della nuova serie sono ora disponibili online: https://www.amazon.de/dp/B0D49G12B1

Informazioni su Yard Force: Yard Force è un produttore leader di attrezzi da giardino di alta qualità. Con un’attenzione particolare all’innovazione, alla qualità e alla soddisfazione del cliente, Yard Force si impegna a fornire ai proprietari di case gli strumenti necessari per mantenere prati e giardini belli e sani. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.yardforce.eu.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa:



Carl Avenue



linyinlu@sumec.com.cn

+86-13770517766