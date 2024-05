Momentum Design Lab ottiene vari riconoscimenti per i migliori design di prodotti digitali

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Momentum Design Lab, un’impresa HTEC, ha iniziato il 2024 con risultati brillanti ottenendo, in occasione dell’undicesima edizione dell’evento Web Excellence, Spring 2024 UX Design and Indigo Design Awards, vari riconoscimenti che ne evidenziano la posizione di prestigio nel design e nell’innovazione di prodotti digitali all’avanguardia – ciascuno di essi inoltre ne rispecchia l’impegno alla qualità e all’influenza nel settore tecnologico e della progettazione dell’esperienza utente (UX).









Il coinvolgimento con imprese visionarie quali Bitstamp, KT Tape, Nasdaq Private Market, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la collaborazione con gli uffici marketing e design HTEC sono stati fondamentali per ottenere tali riconoscimenti. Il fatto che questi siano stati conferiti per tutte e cinque le domande di partecipazione al Web Excellence Awards presentate da Momentum ne dimostra la versatilità e la vasta gamma di competenza. Le domande riguardavano progetti per le app Bitstamp e KT Tape, i siti web Nasdaq Private Market e HTEC e la piattaforma Hive dell’OMS, che hanno spiccato su 900 domande provenienti da 21 paesi del mondo.

Inoltre, Momentum è stata premiata anche nella categoria altamente competitiva ‘UX Design Award | Product’ per il progetto ‘KT Tape—Tape Like the Pros’ e ha ricevuto il riconoscimento 2024 Indigo Design Award per l’app KT Tape e per il design del sito web HTEC. Questi risultati, conseguiti competendo con numerose imprese di tutto il mondo, sottolineano l’importanza universale del design di UX in vari settori e inoltre rafforzano la posizione di leadership di Momentum riguardo all’innovazione del prodotto e del design di UX.

I criteri di valutazione relativi a questi riconoscimenti erano incentrati sull’importanza, sull’innovazione e sull’attenzione al cliente. qualità rispecchiate nell’etica aziendale e nella metodologia di progetto Momentum e ne hanno confermato l’impegno a offrire esperienze utente complete di livello superiore.

Informazioni su Momentum Design Lab

Momentum Design Lab, un’impresa HTEC, ha il suo focus sull’innovazione dei prodotti, sfruttando le aree di opportunità nei settori del design di prodotti, servizi e business. Il suo approccio strategico integra IA e dati per offrire esperienze coese attraverso la co-creazione. Figurano nella sua clientela vari leader del settore e organizzazioni culturali visionarie. Questo mix ne espande il punto di vista, conducendo ad approcci innovativi che trasformano le aziende e hanno un impatto duraturo.

Informazioni su HTEC:

HTEC è una società internazionale di sviluppo prodotto, ingegneria del software e consulenza digitale che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti nel Nord America e in Europa, HTEC è un partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita più avanzata per i suoi dipendenti.

