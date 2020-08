Scoprire le frodi online con Amazon Fraud Detector

Amazon ha annunciato che Fraud Detector è ora generalmente disponibile per tutti i clienti AWS (Amazon Web Services).

Amazon Fraud Detector è un servizio completamente gestito che semplifica l’identificazione di attività online potenzialmente fraudolente, come la creazione di account falsi o frodi riguardanti i pagamenti online.

Il servizio Amazon Fraud Detector utilizza il machine learning e si basa sui venti anni di esperienza nel rilevamento delle frodi da parte di AWS e Amazon.com, per identificare automaticamente attività potenzialmente fraudolente in modo da poter rilevare più rapidamente le frodi online.

Inoltre, il servizio Amazon Fraud Detector gestisce il lavoro pesante e la complessità del machine learning per conto del cliente: in pochi clic, un’azienda è in grado così di creare un modello di rilevamento delle frodi, e non è richiesta alcuna precedente esperienza nell’apprendimento automatico.

A livello globale ogni anno, sottolinea Amazon, decine di miliardi di dollari vengono persi a causa delle frodi online. Le aziende che conducono attività di business online sono particolarmente inclini agli attacchi di malintenzionati e cyber-criminali, che spesso sfruttano tattiche diverse come la creazione di account falsi e il pagamento con carte di credito rubate.

Le aziende in genere utilizzano applicazioni di rilevamento delle frodi per identificare i truffatori e fermarli prima che possano causare costose interruzioni dell’attività. Tuttavia, queste applicazioni si basano spesso su regole aziendali che non riescono a tenere il passo con i comportamenti mutevoli dei truffatori.

Le più recenti applicazioni di rilevamento delle frodi hanno tentato di utilizzare il machine learning; tuttavia, secondo Amazon esse utilizzano spesso un approccio unico per tutti, basato su set di dati generici e comportamenti fraudolenti che non sono specifici della attività che l’azienda conduce, il che ne limita l’accuratezza.

Amazon Fraud Detector supera queste sfide combinando i dati dell’azienda, le ultime novità scientifiche nel settore del machine learning e tutta la lunga esperienza nel rilevamento delle frodi da parte di Amazon, per creare modelli di machine learning su misura per il business aziendale, in modo da potere rilevare più rapidamente le frodi nella attività del cliente.

Il servizio Amazon Fraud Detector è disponibile nella console AWS, tramite gli SDK AWS e la CLI AWS nelle seguenti aree geografiche: Stati Uniti orientali (N. Virginia), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Irlanda), Asia Pacifico (Singapore) e Asia Pacifico (Sydney).