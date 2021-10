Schneider Electric, un micro data center in tre settimane

Gli Schneider Electric Easy Micro Data Center sono disponibili per ambienti IT standard (serie S) e commerciali (serie C) ordinabile e installabile con consegna tra le tre e le quattro settimane.

Schneider Electric ha ampliato la gamma di soluzioni Micro Data Center con l’introduzione della serie Easy Micro Data Center sia per ambienti IT standard che commerciali, pensata per fornire funzionalità di base, tra cui Power, Cooling, Software e Servizi per offrire la migliore combinazione possibile di velocità, affidabilità e convenienza. I sistemi sono anche abilitati in rete per il monitoraggio remoto basato sul Web e includono opzioni aggiuntive per EcoStruxure di Schneider Electric IT, con intelligenza e visibilità sicure e in tempo reale da qualsiasi luogo.

Omologati con gli armadi Easy Rack, sono pre-integrati a livello di fabbrica e spediti direttamente in loco, sono completati dagli Ups, la gamma di gruppi di continuità Easy di Schneider Electric, Easy Power Distribution Units (PDU), rilevamento ambientale e raffreddamento.

Il loro livello di pre-integrazione e test semplifica le fasi di progettazione e implementazione, consentendo ai fornitori di soluzioni IT, ai system integrator e ai rivenditori di valore aggiunto di consegnare Easy Micro Data Center in loco in 3-4 settimane, rendendoli ideali per una rapida implementazione per le aziende che necessitano di flessibilità, affidabilità, costo e velocità di risposta.

Date le dimensioni e il design integrato, il sistema di Schneider Electric può essere implementato in modo conveniente in qualsiasi sito di edge computing o IT distribuito.

I costi di implementazione generano un risparmio sui costi tra il 42% e il 48% rispetto a una struttura centralizzata tradizionale.

I modelli Easy Micro Data Center C-Series sono disponibili con armadi per l’implementazione in ambienti commerciali semi-controllati come un ufficio standard o locali commerciali. Invece i micro data center S-Series includono armadi con porte traforate per un’integrazione senza problemi in ambienti IT standard come armadi di rete e sale server.

Easy Micro Data Center in sintesi

I micro data center Easy sono integrati con i componenti dell’infrastruttura di alimentazione e raffreddamento e possono essere implementati rapidamente con un risparmio fino al 48%.

Sono indicati per applicazioni a bassa latenza nel settore bancario e finanziario, retail, PA, sanità, recezione alberghiera e istruzione.

L’offerta supporta il monitoraggio remoto e la gestione semplificata con la soluzione pluripremiata EcoStruxure IT di Schneider Electric, come configurazione opzionale.

I sistemi sono completi di rilevamento ambientale e sicurezza fisica per la protezione da manomissioni e accessi non autorizzati.