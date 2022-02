Schneider Electric, EcoStruxure per la resilienza aziendale

Schneider Electric offre pacchetti personalizzati, potenziati da servizi digitali per affrontare con serenità ogni scenario, ottimizzando i budget di manutenzione e riducendo il rischio di guasti di natura elettrica.

I sistemi di distribuzione elettrica sono il “cuore pulsante” dell’attività di ogni impresa: alimentano impianti e macchine, sono essenziali per la continuità operativa, hanno un ruolo chiave nella sicurezza delle persone e degli asset.

A fronte di scenari che richiedono alle aziende una sempre maggiore capacità di resilienza, Schneider Electric ha sviluppato una nuova offerta di servizi che combina proposte tradizionali e potenti servizi digitali personalizzati, oltre che servizi di consulenza – in funzione delle esigenze e obiettivi del cliente, per migliorare le prestazioni di impianti elettrici e apparecchiature che – nel quadro della trasformazione digitale – oggi possono essere facilmente dotati di connettività.

Nel presentare questa offerta al mercato, Frederic Godemel, EVP Power Systems & Services di Schneider Electric ha spiegato che “alla stregua di una buona copertura assicurativa, le nostre soluzioni permettono ai clienti di concentrarsi sulle proprie attività principali, con la consapevolezza che lo stato operativo delle apparecchiature elettriche e la qualità dell’energia sono nelle mani di esperti.”

Un paragone azzeccato, dato che l’ obiettivo di questi nuovi piani di assistenza è sfruttare al massimo il potenziale del digitale nel quadro di strategie di manutenzione e prevenzione del rischio evolute, che coprano tutto il ciclo di vita. Piani di assistenza adeguati infatti possono:

allungare la vita utile delle apparecchiature grazie a un miglior controllo della qualità dell’alimentazione elettrica;

delle apparecchiature grazie a un miglior controllo della qualità dell’alimentazione elettrica; ridurre i tempi di fermo grazie a allarmi e strumenti per individuare anche da remoto potenziali problemi;

grazie a allarmi e strumenti per individuare anche da remoto potenziali problemi; aiutare a stabilire in modo mirato con i clienti percorsi di di rinnovamento, revamping o sostituzione ;

; offrire la tranquillità di poter contare su un supporto esperto in loco o da remoto che affianchi i team di manutenzione – o offra il tutto come servizio, attraverso un Service Bureau dedicato.

I piani di assistenza EcoStruxure di Schneider Electric

EcoStruxure Service Plan Electrical Asset Management: questi offrono soluzioni per la manutenzione programmata preventiva, per la diagnostica e per la manutenzione preventiva e correttiva non programmata; le funzioni di analisi, benchmarking, reporting permettono di adottare modelli di manutenzione condition based, che ottimizzano l’efficienza e l’impiego delle risorse.

EcoStruxure Power Advisor: questa offerta comprende servizi digitali per ottimizzare le prestazioni dell’approvvigionamento energetico, in particolar modo nei grandi siti e infrastrutture. Combina la consulenza di professionisti esperti con l’adozione di algoritmi evoluti, che applicati ai dati raccolti dai sistemi di monitoraggio permettono di avere un approccio proattivo e mirato, per evitare problemi di affidabilità e di qualità dell’alimentazione elettrica tenendo sotto controllo ogni componente del sistema di distribuzione elettrica.

In tutti i casi, i vantaggi sono molto concreti. L’adozione di piani di servizio dinamici di questo tipo, infatti, ha dimostrato di poter ridurre fino del 75% il rischio di guasti elettrici e di ridurre le attività di manutenzione necessarie del 40%.

La resilienza oggi e per il futuro

I piani di assistenza EcoStruxure riflettono il continuo impegno di Schneider Electric volto a rendere concreta una resilienza aziendale estesa a ogni esigenza futura, per ogni singolo cliente. Spingendosi ben oltre i tradizionali servizi sul campo, Schneider offre un pacchetto di supporto altamente qualificato in cui, grazie all’IoT, le informazioni ricavate da dati e analisi e software si uniscono all’esperienza specifica nel settore maturata dall’azienda, così da migliorare in modo sostanziale la gestione e la sicurezza degli asset, la resilienza, l’efficienza operativa e la sostenibilità.

I piani di assistenza EcoStruxure si avvalgono di prodotti connessi, come i componenti nativamente digitali che Schneider Electric propone al mercato. Apparecchiature nuove ed esistenti possono essere integrate in ottica digitale, anche ammodernando la base installata grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie di sensoristica. Queste soluzioni rappresentano la base su cui fondare l’adozione di strategie manutentive su condizione, abilitate dalle analytics offerte dalla robusta architettura e piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric.

Leggi tutti i nostri articoli su Schneider Electric