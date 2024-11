Schneider Electric aumenta la produzione di data center modulari prefabbricati

Schneider Electric, azienda leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ampliato in modo significativo la capacità e l’area produttiva del suo impianto di Barcellona dedicato alla costruzione e integrazione di data center prefabbricati, portandola da 7.000 a 12.000 metri quadrati. Ciò allo scopo di rispondere all’aumento di domanda di soluzioni data center prefabbricate per applicazioni ad alta intensità di calcolo.

Situato a Sant Boi de Llobregat, Barcellona, lo stabilimento è completato da un grande centro logistico, e rappresenta una delle più importanti sedi europee per la progettazione, la produzione e l’integrazione dell’offerta di data center modulari EcoStruxure di Schneider Electric; i 5.000 metri quadri aggiunti – spiega l’azienda – sono dedicati alla produzione, per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti in termini di velocità di commercializzazione, di prevedibilità e di resilienza nelle soluzioni data center.

Schneider Electric sottolinea che la domanda da parte dei clienti di infrastrutture con cui supportare carichi di lavoro ad alta densità e di intelligenza artificiale (che secondo i dati di PWC Global potrebbero apportare all’economia globale un valore di 15.700 miliardi di dollari entro il 2030) è in grande aumento, e ora lo stabilimento di Sant Boi è il più grande sito di produzione di data center modulari prefabbricati di Schneider Electric in Europa. L’analista Omdia prevede che le vendite globali di sistemi modulari prefabbricati per data center genereranno 8,6 miliardi di dollari nel 2027.

L’investimento ha permesso a Schneider Electric di raddoppiare la produzione end-to-end, l’integrazione, il collaudo e le capacità di fornitura sia per i data center modulari all-in-one che per i moduli di potenza prefabbricati. Questi includono i componenti chiave per l’alimentazione elettrica del data center, quali gruppi di continuità trifase (UPS), apparecchiature a bassa e media tensione, interruttori e quadri elettrici.

“I data center modulari prefabbricati sono uno dei modi più efficienti e sostenibili per progettare e distribuire capacità di data center ad alte prestazioni in modo rapido e su larga scala, garantendo allo stesso tempo meno sprechi, ottimizzazione della produzione e riduzione delle emissioni di anidride carbonica incorporate”, ha dichiarato Marc Garner, SVP, Secure Power & Data Center Business, Schneider Electric, Europe. “Aumentando la nostra capacità di produzione a Barcellona, rafforziamo la nostra supply chain in un momento di crescita senza precedenti e garantiamo ai clienti europei l’accesso a soluzioni per data center rapide, prevedibili e di alta qualità, che possono essere progettate e rese operative in sole 24 settimane”.

Una supply chain globale resiliente, pensata per AI e accelerated computing

Recentemente, Schneider Electric ha annunciato un accordo pluriennale da 3 miliardi di dollari (2,76 miliardi di euro) con Compass Datacenters, una delle 5000 aziende in più rapida crescita secondo Inc. Magazine, per integrare le rispettive catene di fornitura e produrre soluzioni modulari prefabbricate per data center in modo rapido ed economico, su larga scala.

In risposta alla crescente domanda di infrastrutture AI, questo accordo esclusivo ha permesso a Schneider Electric e Compass Datacenter di fornire data center modulari altamente scalabili con maggiore semplicità di progettazione, processi produttivi snelli e facilità di distribuzione in una varietà di ambienti IT remoti.

L’investimento di Schneider Electric nello stabilimento di Sant Boi rispecchia in pieno questa strategia: darà ai clienti europei la possibilità di ampliare la loro operatività data center nei mercati Tier 1 e Tier 2 e li aiuterà ad accelerare i tempi di implementazione, sfruttando le migliori capacità di produzione e di test.

Lo stabilimento di Sant Boi – mette in evidenza Schneider Electric – offre un ambiente di produzione altamente ottimizzato che consente alle organizzazioni di creare cluster di data center ad alta intensità di calcolo, standardizzati o personalizzati, con soluzioni quali moduli di potenza prefabbricati o soluzioni evolute pronte alla consegna, complete di sistemi elettrici, raffreddamento e infrastruttura IT.