Lo scenario finanziario cambia e il CFO chiede il machine learning

I Chief Financial Officer, CFO, oggi sono chiamati a raggiungere una maggiore agilità in un panorama aziendale in continua evoluzione, accentuato dalla pandemia.

Dati e informazioni in tempo reale sono fondamentali per l’agilità, ma molte organizzazioni finanziarie hanno disconnesso le fonti di dati e i sistemi di contabilità legacy, che oggi non possono più tenere il passo nel mondo in evoluzione.

Workday Accounting Center, previsioni predittive basate sul machine learning per Workday Adaptive Planning e funzionalità aggiuntive per favorire insight, agilità ed efficienza, sono le soluzioni con cui Workday indirizza le esigenze di visibilità e controllo del CFO.

Il fornitore di applicazioni aziendali cloud per la finanza e le risorse umane sta andando oltre i confini dei sistemi Erp tradizionali per risolvere un problema che affligge il settore da decenni: tenere il passo con il volume sempre crescente di dati operativi e trasformarli in contabilità e insight in modo più rapido ed efficiente.

Ecco che Workday Accounting Center rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui la finanza gestisce i dati operativi.

Workday Accounting Center consente ai clienti di acquisire dati operativi, arricchirli con attributi significativi e trasformarli in contabilità. Ciò consente ai clienti di gestire i dati operativi e finanziari da più fonti con un unico punto di controllo in tutta l’azienda.

A titlo di esempio, con Workday Accounting Center, il CFO di una compagnia di assicurazione è in grado di caricare nel sistema le proprie transazioni operative, come i dati relativi ai sinistri o alle polizze, creare registrazioni contabili (journal) per tali transazioni, e poi riportare e analizzare tali transazioni con un drill down completo e la visibilità delle transazioni di origine, che viene chiamata data lineage dei dati. La combinazione di Workday Prism Analytics e Workday Financial Management crea una base dati intelligente che alimenta anche le transazioni e i processi abilitati da machine learning.

Machine learning per la pianificazione intelligente

Con la pandemia la pianificazione è diventata ancora più critica per le aziende, con un aumento dell’attività di previsione fino a 30 volte superiore rispetto alle operazioni pre-pandemiche.

Per consentire la previsione con una precisione ancora maggiore, Workday continua a evolvere le proprie capacità di pianificazione intelligente, che permette di pianificare senza limiti e di anticipare ciò che verrà dopo con maggiore precisione e aspettativa, sfruttando il machine learning.

Utilizzando la previsione delle serie temporali, il processo di modellazione degli eventi in un periodo di tempo per fare previsioni più accurate, Workday applica la potenza del machine learning per abilitare l’analisi predittiva con Workday Adaptive Planning.

Gli algoritmi di machine learning utilizzano dati storici e attuali per prevedere i probabili risultati per ricavi, spese e altre variabili aziendali critiche creando una previsione predittiva.

Le previsioni predittive vengono create sulla base di migliaia o addirittura centinaia di migliaia di punti di dati aggregati da tutta l’azienda, inclusi i dati relativi a vendite, risorse umane, marketing e produzione, ad esempio.

Utilizzando il rilevamento delle anomalie nella Workday Adaptive Planning, le anomalie vengono identificate e segnalate automaticamente al CFO su un potenziale problema.

Le nuove funzionalità di reporting semplificano il confronto tra una previsione guidata da machine learning e quella di un pianificatore per rilevare potenziali problemi prima che una delle due previsioni venga eseguita, in modo che le aziende possano prendere decisioni migliori con sicurezza.

Con la previsione predittiva incorporata nel motore analitico di Workday Adaptive Planning, questo continuerà ad imparare nel tempo, e più dati vengono aggiunti, maggiori saranno le conoscenze acquisite. La capacità di previsione predittiva è ora disponibile per tutti i clienti di Workday Adaptive Planning.

Innovazione continua per il CFO

L’ultima release di Workday include anche i progressi per i clienti dell’ufficio del CFO, focalizzati a consentire una maggiore comprensione e responsabilità per le prestazioni.

Analisi ad hoc integrata su dati in tempo reale: la disponibilità di Discovery Boards riflette la costante attenzione di Workday nell’incorporare analisi nelle principali applicazioni finanziarie. Con Discovery Boards, i team contabili e finanziari sono in grado di vedere e analizzare facilmente i dati in tempo reale sulle transazioni live di Workday, tutto in un sistema. Con l’accesso a quasi 200 fonti di dati attraverso la gestione finanziaria core e la gestione della spesa, i clienti possono eseguire facilmente e in modo sicuro analisi ad hoc con uno strumento di visualizzazione drag-and-drop integrato.

Pianificazione ed esecuzione unificate: i clienti di Workday possono pubblicare direttamente piani da Workday Adaptive Planning a Workday Financial Management e viceversa, semplificando il confronto tra i valori effettivi e la pianificazione nello stesso sistema, ottimizzando ulteriormente i processi finanziari. Ciò fornisce un accesso più facile per l’analisi in tempo reale e comprime il ciclo di pianificazione ed esecuzione per una maggiore agilità.