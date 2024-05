Scalapay e Adyen: il BNPL per dare impulso alle vendite di migliaia di merchant

Scalapay, tra le piattaforme leader del “Buy Now, Pay Later” (BNPL) nel Sud Europa, e Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende a livello globale, annunciano l’avvio di una partnership strategica che apre a nuove opportunità nel panorama dei pagamenti.

Questa collaborazione vedrà Adyen processare i pagamenti a rate effettuati tramite Scalapay e consentirà ai suoi clienti di avere accesso alla soluzione BNPL di Scalapay che include merchants come Veralab, Douglas, Twinset, Alpitour, Best Western e altri ancora.

Grazie alla sinergia con Adyen, Scalapay può avvalersi di una solida piattaforma tecnologica che offre funzionalità avanzate nell’elaborazione delle transazioni. Attraverso sofisticate soluzioni basate sull’apprendimento automatico, sarà possibile offrire un’esperienza di pagamento fluida, aumentando al contempo il tasso di conversione al momento del check-out e riducendo il rischio di frodi.

Allo stesso tempo, questa partnership consentirà ai clienti Adyen di attivare la soluzione di pagamento Scalapay direttamente dalla piattaforma di Adyen, beneficiando così di una modalità di acquisto tra le più apprezzate dai consumatori. Oltre a rispondere alla crescente domanda di questi ultimi, il BNPL si dimostra essere un’opzione altamente vantaggiosa anche per i merchant. Secondo un report di Scalapay, i brand che integrano questa opzione all’interno del proprio sito o negozio fisico registrano un aumento medio del 48% del valore degli ordini, dell’11% del tasso di conversione e del 55% di nuovi clienti.

Simone Mancini, CEO di Scalapay, commenta: “Adyen ha creato una soluzione di pagamento apprezzata da moltissimi brand e in tanti mercati. Questa partnership ci consente di velocizzare la crescita di Scalapay, offrendo un modo semplice e veloce per attivare il pagamento rateale su molteplici brand partner. Per noi questo significa ampliare il portafoglio di merchant alla nostra base di oltre 6 milioni di utenti”.

“Considerando la grande crescita che la modalità di pagamento BNPL sta registrando, siamo particolarmente soddisfatti di aver stretto una nuova partnership con uno dei pionieri in questo ambito”, commenta Gabriele Bellezze, Country Manager Italy di Adyen. “Grazie alla nostra capacità di acquiring a livello globale e a licenze e contatti locali, supporteremo Scalapay nell’elaborazione delle transazioni BNPL in modo semplice e veloce, in Sud Europa, così da garantire tassi di autorizzazione più elevati e saldi più rapidi in ciascun mercato. Insieme a Scalapay, siamo certi che potremo creare importanti sinergie nell’universo fintech italiano e internazionale”.