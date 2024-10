SB Italia: Raffaele Lo Mele è il responsabile della nuova divisione SMB

SB Italia, Digital Innovation Company specializzata nell’offerta di soluzioni IT per la gestione, l’integrazione e la digitalizzazione dei processi aziendali, ha annunciato la creazione della nuova Divisione SMB, dedicata al segmento delle piccole e medie imprese (PMI), con l’obiettivo di offrire soluzioni capaci di rispondere alle esigenze specifiche di questo mercato in continua crescita.

Alla guida della nuova divisione è stato nominato Raffaele Lo Mele, già BU Manager e Partner in SB Italia, che avrà la responsabilità di sviluppare la strategia e coordinare le attività di vendita, offering e gestione progetti per il mercato SMB.

Questa nuova struttura organizzativa nasce con l’intento di allineare in modo più efficace le risorse di SB Italia con le esigenze specifiche dei vari segmenti di mercato, potenziando la propria efficacia commerciale e offrendo un approccio mirato per le PMI.

La Divisione SMB – spiega l’azienda – avrà il compito di espandere l’offerta e lo sviluppo di ERP e Sistemi Gestionali quali Panthera ERP inclusa la verticalizzazione Panthera Textile dedicata al mondo fashion/tessile/abbigliamento, la Suite Agevole (che comprende soluzioni ERP, Nota Spese, CRM, Rilevazione Presenze, Prenotazione Desk, Registro Accessi e Timesheet), oltre a SAP Business One.

Inoltre, la divisione promuoverà l’intera gamma di soluzioni SB Italia, tra cui la piattaforma di Smart Enterprise Content & Workflow Management Docsweb, la piattaforma di Firma Elettronica AgileSign, la piattaforma di Fatturazione Elettronica Fattura Semplice, i servizi di Conservazione e BPO, le soluzioni di Business Intelligence & Analytics e i servizi di IT Service Management. La divisione lavorerà in sinergia con le varie Business Unit di SB Italia per garantire un approccio integrato, centrato sui bisogni dei clienti.

Massimo Missaglia, CEO di SB Italia, ha commentato: “La profonda conoscenza del settore delle piccole e medie imprese di Raffaele Lo Mele, unita alla sua forte leadership, rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra divisione SMB. Siamo certi che, sotto la sua guida, continueremo a potenziare la nostra offerta e a supportare al meglio i clienti in questo segmento cruciale per la nostra crescita aziendale.”

Raffaele Lo Mele, neo Responsabile della Divisione SMB, ha dichiarato: “Sono entusiasta di poter contribuire alla crescita di questa nuova Divisione. Le PMI rappresentano un motore essenziale dell’economia e, con un team altamente qualificato e soluzioni innovative, siamo pronti a fornire strumenti in grado di fare davvero la differenza nella loro trasformazione digitale.”

Questa riorganizzazione conferma l’impegno di SB Italia nel fornire un supporto sempre più specializzato e ottimizzato per le PMI, continuando a investire in tecnologie avanzate e competenze chiave per accompagnare i clienti nel loro percorso di crescita e innovazione.