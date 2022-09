SB Italia: CollaborAction Nota Spese su Microsoft Azure Marketplace

L’azienda di digital innovation SB Italia ha annunciato la disponibilità di CollaborAction Nota Spese su Microsoft Azure Marketplace, lo store online che fornisce applicazioni e servizi su Azure.

I clienti di SB Italia – sottolinea l’azienda – possono ora trarre vantaggi dalla produttività e affidabilità della piattaforma cloud Azure e della sua gestione e distribuzione semplificata.

SB Italia è un system integrator a valore che progetta, implementa e gestisce soluzioni It per supportare le imprese nei progetti di digital transformation.

L’azienda è caratterizzata dall’avere al suo interno sia le principali competenze necessarie per il disegno e la delivery dei progetti, sia un team di sviluppo e soluzioni applicative proprietarie.

SB Italia è partner dei principali vendor di tecnologia, ha approfondite conoscenze delle tecnologie più innovative oltre che forti competenze e grande esperienza sui processi, grazie ai numerosi progetti realizzati in tanti settori, con aziende di ogni dimensione.

Adottare CollaborAction Nota Spese – afferma SB Italia – porta molti vantaggi, in particolare:

Semplifica la creazione della nota spese e migliora il controllo e l’analisi , con un algoritmo che analizza le fotografie acquisite da smartphone fornendo la ricostruzione testuale della struttura della ricevuta o scontrino.

, con un algoritmo che analizza le fotografie acquisite da smartphone fornendo la ricostruzione testuale della struttura della ricevuta o scontrino. È un’ app per dispositivi mobili molto facile da usare , che acquisisce automaticamente le ricevute e gli scontrini e può rimanere connessa alla sede per tutto il processo.

, che acquisisce automaticamente le ricevute e gli scontrini e può rimanere connessa alla sede per tutto il processo. Utilizza un back end centralizzato allineato alle policy e procedure aziendali con flussi di approvazione multi-livello.

Daniele Meneguzzi, Business Unit Manager ERP & Sistemi Informativi di SB Italia, ha dichiarato: ”Grazie alla tecnologia cloud di Microsoft Azure, gli utenti di CollaborAction Nota Spese possono contare su una soluzione smart, tailor-made, disponibile in ogni momento e in ogni luogo”.

Jake Zborowski, General Manager della piattaforma Microsoft Azure Platform di Microsoft, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a CollaborAction Nota Spese su Microsoft Azure Marketplace, piattaforma che offre ai nostri partner una grande visibilità ai clienti cloud di tutto il mondo”.

Azure Marketplace è un marketplace online per l’acquisto e la vendita di soluzioni cloud certificate su Azure. Azure Marketplace aiuta a connettere aziende che cercano soluzioni innovative cloud native con partner che hanno sviluppato soluzioni ready to use.

Leggi tutti i nostri articoli su Microsoft Azure