Satispay e Soldo, soluzioni fintech per l’assistenza sociale a Milano

Si susseguono le iniziative e i fronti di azione per combattere l’emergenza Covid-19, e il mondo fintech non poteva certo rimanere assente in questo contesto.

Il primo ambito è quello dei buoni spesa, decisi dal Governo per aiutare famiglie in difficoltà economica. A Milano, è Soldo il primo partner ad affiancare il Comune per l’erogazione dei buoni spesa.

La società permetterà ai cittadini milanesi che otterranno l’idoneità a ricevere il sostegno di poter spendere digitalmente i buoni spesa negli esercizi consentiti, senza alcun costo per Palazzo Marino.

Chi opterà per Soldo avrà una carta prepagata che sfrutta il circuito Mastercard, accettata ovunque, e che il Comune potrà abilitare solo per spese di prima necessità.

Si chiama infatti Soldo per il Coronavirus il progetto lanciato da Soldo, la società fintech che fornisce ad aziende ed enti una piattaforma per la gestione delle spese fatte dai dipendenti, che ha messo a disposizione, a canone zero, le carte Soldo per tutte le istituzioni e i Comuni che in questo periodo stanno gestendo attività di supporto alla grande emergenza.

Ogni Comune potrà, dopo avere attivato un conto sulla piattaforma Soldo, richiedere le proprie carte, caricandole con somme personalizzate, in tempo reale e senza costi. Ogni carta potrà essere limitata nell’uso da regole definite e assegnate di volta in volta per consentirne l’utilizzo solo su specifiche categorie di esercenti (come supermercati/food, farmacie, etc.) liberamente scelti dalle famiglie, con massimali di spesa legati a specifici periodi (giornalieri, settimanali o mensili); ed essere ricaricata, bloccata e sbloccata in tempo reale.

Ai soggetti sopra menzionati, Soldo rende da subito disponibile personale dedicato per velocizzare la partenza e l’eventuale training a distanza, azzerando i canoni mensili, portandoli da 9 euro al mese a 0.

La seconda società fintech scelta dal Comune di Milano per la distribuzione dei buoni spesa anti covid-19 è Satispay.

Già utilizzato da oltre 1 milione di persone, Satispay è un circuito alternativo alle carte di credito e debito.

Scaricabile da tutti i principali store, l’app – grazie al lavoro di coordinamento e gestione dei dati svolto congiuntamente dal Comune e da Satispay – permette a tutti coloro che per ricevere il bonus sceglieranno questa opzione di usufruire immediatamente del contributo.

Per farlo basterà effettuare il login inserendo il proprio numero di telefono e l’indirizzo e-mail e i beneficiari potranno spendere il buono presso gli oltre 300 punti vendita di alimentari della città che aderiscono al circuito.

Si tratta di gran parte dei supermercati, ma anche molti piccoli esercenti, che possono essere facilmente identificati direttamente nell’app oltre che sul sito del Comune di Milano, attraverso una lista che viene giornalmente aggiornata con i nuovi punti vendita aderenti.

Tra i punti a valore aggiunto di Satispay, figura la possibilità per gli esercenti di offrire agli utenti finali un rimborso sulla spesa effettuata, il cosiddetto Cashback, oltre che i servizi come l’ultimo nato “Consegna e Ritiro” che permette agli esercenti di ricevere gli ordini telefonicamente, richiedere e accettare i pagamenti tramite app, semplificando così le operazioni di ritiro e di consegna e senza dover avere alcun tipo di contatto con il POS.