Satispay si espande in Europa puntando sulla Germania

Satispay ha dato il via alla propria espansione europea e dopo il Lussemburgo, paese cruciale per i movimenti finanziari del’UE, dove la società ha ottenuto nel 2019 la licenza di Istituto di moneta elettronica e ha ora avviato l’attività commerciale, ha scelto la Germania come primo mercato dell’espansione europea.

Qui che Satispay ha nominato Eric Lein come country manager per guidare la rivoluzione dei pagamenti digitali in un Paese ritenuto ad altissimo potenziale, e che, con un ancora elevato utilizzo del contante, presenta dinamiche di pagamento simili a quelle italiane.

Come spiega in una nota il ceo di Satispay, Alberto Dalmasso “Abbiamo scelto la Germania come primo grande mercato europeo per la sua crucialità e perché presenta una dinamica di pagamento molto simile a quella italiana. Punteremo molto sui piccoli centri, dove è più rapida la creazione di un network e le persone potranno percepire più rapidamente i vantaggi”.

Eric Lein entra in Satispay con il compito di guidare il team che porterà anche in Germania il valore aggiunto dell’innovativo sistema di pagamento completamente indipendente dai circuiti delle carte di credito e debito tradizionali.

Eric Lein, che parla fluentemente cinque lingue, porta in Satispay grande esperienza internazionale. Dopo aver studiato Economia Aziendale presso la Libera Università di Berlino, ha iniziato la sua carriera nell’industria digitale, approcciando fin dal 2012 il settore fintech quando entra in TrialPay, l’azienda che per prima ha gettato le basi per metodi di pagamento alternativi sul web. Nel 2015 ne diviene amministratore delegato e quando la società viene acquisita da Visa negli anni successivi ricopre la posizione di Senior Business Development Leader per Visa oltre che quella di Amministratore Delegato di Visa Commerce Solutions GmbH.