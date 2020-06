Entro fine giugno sarà disponibile il Satellite Pro C50, nuovo notebook aziendale di Dynabook, che la società posiziona come laptop più economico della gamma.

Il Satellite Pro C50, fa sapere Dynabook, può adattarsi a qualsiasi budget IT, senza grandi a compromessi in termini di tecnologia: monta processori Intel Core, memoria RAM DDR4 da 8 GB e opzioni di storage SSD.

Le caratteristiche che lo connotano come strumento di smart working, secondo Dynabook, sono il peso di 1,76 kg, il fattore di forma compatto di 19,7 mm, la cornice ridotta sullo schermo LCD FHD da 15.6″ anti-riflesso, la tastiera ergonomica con tastierino numerico e ampio ClickPad, il più grande del portfolio dynabook. La durata della batteria è di 12,5 ore.

Il Satellite Pro C50 abilita connettività e collaborazione a casa o in ufficio, senza soluzione di continuità, con una serie di periferiche e opzioni wireless.

Una porta USB Type-C offre opzioni di ricarica, connessione e visualizzazione tramite una singola porta, mentre l’HDMI full-size, due porte USB Type-A 3.0 e un lettore di schede MicroSD garantiscono ulteriore connettività per display e accessori.Inoltre, il WiFi 802.11 AC e il Bluetooth 4.2 consentono una connessione veloce e rapidità di download e una porta Gigabit-LAN offre un rapido accesso alle risorse di rete in ufficio.

Per rimanere in contatto con clienti e colleghi in diverse sedi il Satellite Pro C50 mette a disposizione una webcam HD, altoparlanti stereo e un microfono integrato abilitato per Cortana offrono un suono ricco e immagini nitide per videochiamate di alta qualità.

Per la sicurezza il Satellite Pro C50 offre tutti gli strumenti essenziali per la protezione dei dati, sia dei dipendenti che aziendali, e del dispositivo: il modulo Trusted Platform Module (TPM) 2.0 basato su firmware cripta le informazioni sensibili disponibili sul dispositivo per eliminare il rischio di manomissione, mentre le funzionalità di password utente e amministratore impediscono gli accessi non autorizzati. Uno slot per lucchetto Kensington opzionale aiuta a prevenire i furti fisici.