Satechi annuncia un hub e stand per il Mac mini M4 con lo slot per un SSD

Satechi, produttore di accessori e periferiche per la produttività, ha reimmaginato una postazione incentrata sul nuovo Mac mini del 2024, svelando in anteprima il suo dock che fa sia stand che da hub (o viceversa) e che include anche uno slot per un’unità SSD.

Presentato in occasione del CES 2025, l’azienda ha annunciato che il suo arrivo sul mercato dovrebbe essere nella primavera di quest’anno.

Il design del dock si abbina al Mac mini con chip M4 sia per quel che riguarda l’aspetto e le dimensioni, sia per le funzionalità: è uno dei primi ad essere presentato – sottolinea Satechi –, progettato in modo specifico e su misura per il nuovo piccolo desktop di Apple.

Una delle sue peculiarità, è che il nuovo dock di Satechi non solo espande le opzioni di connettività del Mac mini, ma ne può ampliare anche le capacità di storage: una buona notizia, dato che quelle di serie non sono propriamente eccelse.

Il Mac mini M4 Stand & Hub with SSD Enclosure di Satechi integra infatti uno slot che supporta fino a 4 TB e la maggior parte delle dimensioni delle unità SSD (M.2 2230/2242/2260/2280) con velocità di 10 Gbps per il trasferimento di file e media.

Inoltre, aggiunge di nuovo al parco di connessione del Mac mini le porte “legacy” USB-A, per continuare a connettere le periferiche non dotate del supporto USB-C, senza dover ricorrere a degli adattatori.

Oltre alle porte USB-A, l’hub presenta anche uno slot per schede SD.

Satechi mette inoltre in evidenza che il suo dock per il Mac mini utilizza una tecnologia brevettata che assicura un flusso d’aria perfetto, l’integrità del segnale wireless e l’affidabilità.

Il produttore promette anche una qualità costruttiva premium, caratterizzata da una struttura elegante in alluminio con profilo sottile e prese d’aria per la dissipazione del calore per un flusso d’aria e prestazioni ottimali.

Dalle immagini di presentazione, si nota anche che Satechi ha cercato di porre rimedio a una delle scelte di progettazione di Apple che hanno suscitato qualche dubbio, cioè il pulsante di accensione e spegnimento nella parte inferiore del Mac mini.