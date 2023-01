SASE: PAG Italia sceglie le soluzioni Secure Access Service Edge di Cisco

PAG Italia ha scelto le soluzioni Secure Access Service Edge (SASE) di Cisco per una soluzione di sicurezza cloud completa.

Penske Automotive Group Italy (PAG Italia) nasce nel 2012 dalla joint venture tra Penske Automotive e il gruppo AutoVanti.

L’attività del gruppo, storicamente legata ai marchi BMW e MINI, si è ampliata con l’acquisizione di concessionarie di auto di lusso nel nord Italia che rappresentano i marchi Audi, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Mercedes-Benz e Smart, Maserati, Volvo e Porsche.

PAG Italia è ora la principale rete di concessionari nel segmento premium e di lusso in Italia.

Astrida Rossi, Responsabile IT presso PAG Italia, ha affermato:

“L’infrastruttura multi-vendor dell’azienda ha richiesto di padroneggiare più tecnologie per connettere i nostri concessionari in modo sicuro, condividere app e informazioni senza problemi e supportare e aggiornare software e sistemi. Volevamo un’infrastruttura più snella insieme a una visibilità da un unico pannello che offrisse una gestione della rete flessibile e semplificata. La pandemia ha aggiunto un altro requisito: quando tutti hanno iniziato a lavorare da remoto, avevamo bisogno della possibilità di integrare i dispositivi mobili e supportare centinaia di utenti che accedono tramite VPN.

All’inizio del 2021, ci siamo seduti con Cisco e VIP IT Solutions per discutere del futuro della rete di PAG Italia e presentare al nostro consiglio di amministrazione una soluzione a fornitore unico. La soluzione includeva una dashboard di gestione basata sul web con un unico pannello di controllo con punti di accesso wireless gestiti dal cloud (Meraki MR), switch (Meraki MS) e appliance/firewall di sicurezza (Meraki MX). Combinando questi prodotti il nostro team ha ottenuto un’unica piattaforma di gestione centrale integrata.

I controlli di interoperabilità e la dashboard sono solo alcuni dei vantaggi ottenuti. Un altro beneficio fondamentale di una rete Cisco end-to-end è la garanzia e il supporto dell’azienda: le apparecchiature Cisco non raggiungono la fine del loro ciclo di vita per molti anni. Inoltre, grazie a Cisco e VIP IT Solutions, abbiamo un supporto continuo per l’help desk e la sicurezza informatica.

La nostra dipendenza dall’infrastruttura di rete virtuale e la necessità di proteggere il nostro perimetro aziendale ci impone di bilanciare un’architettura decentralizzata con un controllo centralizzato. Abbiamo iniziato il nostro viaggio SASE per semplificare la gestione della rete riducendo al contempo l’esposizione al rischio e migliorando le prestazioni”.

Per affrontare questa sfida, PAG Italy utilizza una combinazione di tecnologie Cisco, tra cui:

Meraki Enterprise Mobility Management. I suoi strumenti di mobile device management (MDM) consentono di eseguire il provisioning di impostazioni e restrizioni, gestire e tenere traccia dei dispositivi, cancellare parzialmente e completamente i dispositivi compromessi e disattivati e offrire risoluzione dei problemi in tempo reale e supporto remoto.

Cisco Umbrella Secure Web Gateway consente di ispezionare e filtrare il traffico web, incluso il blocco dei file che potrebbero contenere malware .

Cisco Umbrella DNS permette di proteggere la rete ibrida dagli attacchi informatici a livello di domain name server.