SAS rende disponibili i suoi servizi di Hosted Managed Services su AWS

SAS, società specializzata nelle soluzioni per i dati e l’intelligenza artificiale, mette a disposizione i propri Hosted Managed Services su Amazon Web Services (AWS). Questa espansione – spiega l’azienda – offre ai clienti maggiore flessibilità nella scelta di come implementare e gestire gli investimenti nelle tecnologie e nelle soluzioni SAS.

Ora i clienti SAS hanno la possibilità non solo di scegliere il proprio cloud provider preferito, ma anche di selezionare dal catalogo AWS prodotti e soluzioni SAS come Hosted Managed Services, inclusa SAS Viya, Questo permette ai clienti di beneficiare dell’assistenza completa di SAS, che si occuperà dell’installazione, della configurazione, della sicurezza, della gestione e della manutenzione delle proprie piattaforme e soluzioni all’interno dell’ambiente cloud.

“Abbiamo progettato SAS Managed Services per offrire ai nostri clienti il meglio di SAS: il nostro software, i nostri servizi, il nostro supporto e la nostra esperienza. La crescita che abbiamo registrato negli ultimi anni è la prova che funziona, e siamo entusiasti di portare l’esperienza completa di SAS Managed ai nostri clienti AWS. Ciò significa che stiamo consentendo a un numero ancora maggiore di clienti di ottenere il meglio che SAS ha da offrire, nel modo migliore per loro, nel cloud che preferiscono”, ha affermato Jay Upchurch, Executive Vice President e Chief Information Officer di SAS.

I Managed Services di SAS accorciano la distanza tra i dati e il valore, offrendo un uptime ottimale. I clienti possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come la riduzione dei costi e l’aumento della velocità e della sicurezza, permettendo loro di concentrarsi sull’innovazione e sui risultati tangibili.

“L’espansione dei Managed Services di SAS su AWS rappresenta una mossa strategica che amplia l’accessibilità di SAS a un vasto numero di clienti, offrendo loro una gamma più ampia di opzioni su come utilizzare i dati e l’intelligenza artificiale all’interno delle proprie organizzazioni”, ha commentato Steve White, Program Vice President of Channels and Alliances di IDC. “Questa iniziativa dimostra l’impegno di SAS nella sua strategia aziendale e nel soddisfare le esigenze dei clienti ovunque si trovino”.

SAS semplifica il processo di modernizzazione da SAS 9 a SAS Viya per i clienti già presenti su AWS o per quelli che stanno cercando il cloud provider più adatto alle loro esigenze. Con l’intera suite di prodotti SAS disponibile su AWS, per i clienti è ora più facile utilizzare i punti di forza di entrambi i partner a vantaggio della propria azienda.