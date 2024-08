Sarà costruito da Foxconn il primo prodotto robotico di Apple?

Sono emersi nuovi rumor negli ultimi giorni riguardanti un ipotetico primo prodotto robotico di Apple: si tratterebbe di un dispositivo smart da tavolo che combinerebbe in un unico device elementi di HomePod e dell’iPad.

Il reporter di Bloomberg Mark Gurman ha parlato di questo misterioso prodotto che Apple starebbe progettando come di un dispositivo domestico da tavolo che potrebbe essere alquanto costoso e presenterebbe un display simile all’iPad associato a un braccio robotico, in un form factor per molti versi inedito per l’azienda di Cupertino. Il braccio robotico consentirebbe di muovere l’ampio display che secondo i rumor dovrebbe essere in grado di inclinarsi verso l’alto e verso il basso e di ruotare di 360 gradi.

Un nuovo report taiwanese basato su indiscrezioni provenienti dalla supply chain lancia ora l’ipotesi che Apple abbia individuato anche i partner (o almeno un partner) per la produzione di questo dispositivo robotico. Secondo i rumor Apple avrebbe scelto Hongzhun, una sussidiaria di Foxconn (già partner di lunga data della società californiana), per un ruolo chiave: la produzione dell’involucro e delle parti meccaniche del dispositivo robotico.

Hongzhun ha già una certa esperienza nella produzione di massa di componenti robotici, in particolare con il robot FoxBot della stessa Hon Hai, Foxconn. Il dispositivo di Apple sarebbe progettato per diventare il sistema di controllo centrale per l’ecosistema domotico della società di Cupertino, un hub per la smart home che sarebbe operabile comodamente grazie a un ampio schermo (simile per l’appunto a quello dell’iPad) e a un braccio robotico.

Questo progetto Apple di cui circolano congetture, avrebbe il nome in codice interno di “J595”. Dovrebbe integrarsi (come è facile immaginarsi) con altri prodotti e servizi Apple, sfrutterebbe le funzioni smart di Siri (magari anche Apple Intelligence?) e basarsi, come sistema operativo, su una variante di iPadOS.

Chiaramente si tratta al momento solo di rumor, anche se circolano già delle ipotesi sulla data di lancio e sul prezzo, rispettivamente il 2026 e circa 1.000 dollari.

I primi rumor riportati da Bloomberg sui progetti di robotica personale e domestica di Apple riferivano di un possibile progetto di robot che fosse anche mobile e in grado di seguire gli utenti nelle case. Poi Bloomberg ha rilanciato l’ipotesi che Apple starebbe progettando di sviluppare un dispositivo simile all’HomePod con uno schermo in grado di ruotare come un braccio robotico. Quindi magari il dispositivo da tavolo che arriverà sul mercato (se mai ciò avverrà), sarà un prodotto più semplice. O magari nascerà una intera gamma tutta nuova di dispositivi della Mela.