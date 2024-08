SAP Signavio, nuove funzioni AI per migliorare i processi di business

Come afferma SAP, la promessa dell’AI generativa sta nella sua capacità di supportare le singole aziende con esigenze individuali; non si tratta solo di automatizzare il lavoro, ma di identificare quale lavoro può o deve essere automatizzato, nonché il punto migliore da cui iniziare.

Con il rilascio di nuove funzionalità AI di processo per SAP Signavio – process recommender e performance indicators recommender – SAP, sottolinea l’azienda, sta facendo un passo avanti verso la realizzazione di questa promessa.

Integrate in SAP Signavio Process Transformation Suite, queste nuove funzionalità forniscono raccomandazioni istantanee e personalizzate sui processi e sulle metriche che aiuteranno i proprietari e gli analisti di processo ad accelerare la progettazione dei modelli di processo, a definire più facilmente la strategia di monitoraggio dei processi e a migliorare la qualità dei risultati di business.

Le soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX sono elementi fondamentali del portafoglio di Business Transformation Management, che sfrutta la tecnologia, le iniziative e i principi di SAP Business AI per aiutare i clienti nel loro percorso di trasformazione e fornire funzionalità di AI generativa specifiche per il mondo dei processi.

L’ultima release di SAP Signavio Process Transformation Suite presenta le seguenti caratteristiche:

Un sistema di raccomandazione dei processi assistito dall’intelligenza artificiale fornisce ai proprietari dei processi suggerimenti di modelli di processo preconfigurati , tratti da un database di oltre 5.000 best practice di SAP. Questa nuova funzionalità di intelligenza artificiale generativa aiuterà i proprietari dei processi a passare rapidamente dalla fase di esplorazione iniziale alla progettazione dei processi, restringendo istantaneamente centinaia di opzioni a quelle che presentano la migliore corrispondenza con la loro attività.

, tratti da un database di oltre 5.000 di SAP. Questa nuova funzionalità di i proprietari dei processi a passare rapidamente dalla fase di esplorazione iniziale alla progettazione dei processi, restringendo istantaneamente centinaia di opzioni a quelle che presentano la migliore corrispondenza con la loro attività. Agli utenti vengono suggeriti modelli di processo preconfigurati che costituiscono un’ottima base che possono salvare, modificare e perfezionare ulteriormente, risparmiando settimane, se non mesi, di colloqui con gli stakeholder e lunghi workshop attualmente necessari per progettare un nuovo processo o ridefinirne uno esistente.

che costituiscono un’ottima base che possono salvare, modificare e perfezionare ulteriormente, risparmiando settimane, se non mesi, di colloqui con gli stakeholder e lunghi workshop attualmente necessari per progettare un nuovo processo o ridefinirne uno esistente. Un sistema di raccomandazione degli indicatori di performance assistito dall’intelligenza artificiale fornisce raccomandazioni istantanee sugli indicatori di performance di processo (PPI, process performance indicator) più rilevanti da applicare a un processo specifico, sulla base di un database di migliaia di KPI e PPI.

(PPI, process performance indicator) più rilevanti da applicare a un processo specifico, sulla base di un database di migliaia di KPI e PPI. La capacità di identificare le metriche di processo chiave tra una varietà di opzioni, che è fondamentale per misurare il successo, sottolinea SAP, può consigliare le misure più pertinenti per valutare le prestazioni di un processo di business, fornendo alle aziende la comprensione necessaria per ottimizzare le operazioni e ridurre le spese generali.

“L’AI generativa sta influenzando ogni aspetto delle organizzazioni moderne e ogni processo, dalla finanza alle vendite, agli acquisti e alla gestione della supply chain, può beneficiare di questa forza di trasformazione“, ha commentato Dee Houchen, responsabile del Market Impact di SAP Signavio. “Con l’AI generativa che funge da catalizzatore, stiamo sviluppando la terza generazione delle nostre soluzioni di gestione dei processi di business per semplificare il lavoro delle persone e aiutarle a svolgerlo più rapidamente. Quando si tratta di gestione dei processi, l’AI generativa può anche estendere l’orizzonte del nostro pensiero, fornendo suggerimenti su cui gli esperti possono basarsi. Allo stesso tempo, possiamo vedere l’AI generativa abbassare le barriere di ingresso a discipline come l’analisi dei processi, agendo come moltiplicatore di conoscenza e aiutando le aziende a scalare“.

Oltre a queste nuove funzionalità, annuncia inoltre SAP, a novembre di quest’anno è previsto il rilascio di un co-pilot per il process mining, attualmente in fase di beta testing. L’AI-assisted process analyzer, noto anche come text-to-insights, consentirà agli utenti con qualsiasi competenza di estrarre insight profondi e ottenere conoscenze preziose dalle informazioni di processo semplicemente utilizzando il linguaggio naturale e un approccio di tipo domanda/risposta. Oltre a migliorare il tempo necessario per ottenere l’insight, questo nuovo copilota aiuterà a proseguire la tendenza alla democratizzazione del process mining, evidenzia SAP, garantendo che il maggior numero possibile di persone all’interno di un’organizzazione possa contribuire all’eccellenza dei processi.

Maggiori informazioni su SAP Signavio sono disponibili sul sito di SAP.