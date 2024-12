SAP Signavio: nuove funzionalità AI per la business transformation

Come componenti chiave del portafoglio SAP per il Business Transformation Management, le soluzioni SAP Signavio si stanno progressivamente arricchendo con nuove funzionalità di intelligenza artificiale (AI) e l’integrazione di Joule.

SAP Business AI in SAP Signavio è progettata per il mondo dei processi, e aiuta esperti, manager e utenti a contribuire all’analisi e al miglioramento dei processi utilizzando il linguaggio naturale per interagire con le soluzioni SAP Signavio. Grazie a questo approccio intuitivo e di facile utilizzo, i clienti SAP possono ricevere informazioni e raccomandazioni istantanee in grado di accelerare e informare le loro decisioni.

Integrazione di Joule

Con la release di novembre di SAP Signavio Process Transformation Suite, Joule, il copilota di AI generativa di SAP, è ora completamente integrato in SAP Signavio Process Collaboration Hub.

Grazie a Joule, gli utenti possono essere ora più efficienti e produttivi descrivendo semplicemente le loro idee, ponendo domande analitiche o dando istruzioni al sistema. L’integrazione di Joule nel portafoglio SAP continua a crescere e aumenta quindi la sua capacità di correlare e ragionare sui dati presenti nell’organizzazione.

In particolare, per le soluzioni SAP Signavio, Joule supporta i primi casi di utilizzo informativi, di navigazione e transazionali, tra i quali:

Modalità di esecuzione di un’attività e di guida nella documentazione di supporto, chiedendo ad esempio “come posso configurare un cruscotto?”.

Reperimento di specifici asset o informazioni all’interno di SAP Signavio Process Collaboration Hub o SAP Signavio Process Intelligence, chiedendo ad esempio “Indicami dove posso trovare questo diagramma di processo”.

Esecuzione di task specifici come la creazione di un modello di interazione con il cliente (journey model), chiedendo ad esempio “Esegui questa operazione…”.

Nuove funzionalità AI di SAP Signavio

Inoltre, le soluzioni SAP Signavio offriranno funzionalità di “text to insights”, ovvero la possibilità di analizzare tendenze ed evidenziare fenomeni sui dati a partire da un prompt di testo, con il nuovo AI-assisted process analyzer. Con gli utenti in grado di porre domande in linguaggio naturale e ricevere approfondimenti immediati, il problema tipico che si presenta quando si estraggono dati e si analizzano processi – cioè rendere le informazioni accessibili anche per chi non è esperto – sarà prontamente risolto.

Le nuove funzionalità di text to insights di SAP Signavio sono progettate per rendere più accessibile il processo di mining, perché permettono a tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro competenze e conoscenze tecniche, di condurre un’analisi approfondita dei processi adottando un approccio conversazionale.

L’integrazione di Joule e le nuove funzionalità seguono l’annuncio della release di agosto 2024 per il process recommender e il performance indicators recommender, che rappresentano un approccio completo e supportato dall’AI per aiutare le aziende a gestire meglio i propri processi di business e ottenere il massimo dalle soluzioni SAP Signavio.

Le funzionalità di text to insights sono accessibili attraverso un programma beta aperto a tutti gli utenti di SAP Signavio Process Intelligence.

Infine, SAP ha predisposto il programma SAP Early Adopter Care per Joule per offrire ai clienti l’opportunità di adottare subito le nuove innovazioni, interagire con gli esperti SAP e influenzare lo sviluppo futuro delle soluzioni AI per i processi aziendali con SAP Signavio.

“L’AI generativa influisce su ogni aspetto delle organizzazioni moderne e ogni processo, dalla finanza alle vendite, dall’approvvigionamento alla gestione della supply chain, che possono trarre vantaggio da questa forza trasformativa“, ha commentato Dee Houchen, head of Market Impact di SAP Signavio. “Con l’AI generativa che funge da catalizzatore, stiamo sviluppando la terza generazione delle nostre soluzioni per la gestione dei processi aziendali per rendere il lavoro delle persone più semplice e aiutarle a farlo più rapidamente”.