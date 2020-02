Sap S/4Hana, manutenzione garantita fino al 2040

Sap ha annunciato il proprio impegno per offrire servizi di manutenzione per Sap S/4Hana fino a fine 2040, offrendo i principali servizi di manutenzione per le applicazioni core del software Sap Business Suite 7 fino a fine 2027, con la possibilità di estendere il piano di manutenzione fino a fine 2030.

Le applicazioni core della Business Suite 7 includono Sap Erp 6.0, Customer Relationship Management 7.0, Supply Chain Management 7.0, e le applicazioni Supplier Relationship Management 7 e Business Suite powered by Sap Hana.

In una nota Christian Klein, Co-CEO e Member of the Executive Board, SAP ha spiegato che “per i nostri clienti Sap S/4Hana rappresenta la direzione per il futuro e quindi si aspettano un impegno di lungo termine su questa piattaforma. Sappiamo che hanno avviato profonde trasformazioni di business utilizzando le funzionalità uniche della soluzione. I nostri user group confermano questo scenario. Uno studio recente dello User Group americano ha messo in evidenza che nemmeno un cliente non sta pianificando di migrare a Sap S/4Hana. Inoltre, lo User Group tedesco ha indicato nella loro ultima survey che gli investimenti dei clienti in Sap S/4Hana stanno crescendo. In risposta a questi trend e alla richiesta dei clienti di poter scegliere, Sap fornirà ulteriore flessibilità per sfruttare pienamente le opportunità innovative di Sap S/4Hana”.

Sap S/4Hana è la suite intelligente che permette di andare verso un modello di azienda digitale intelligente basata su best practice di ultima generazione e livelli di automazione resi possibili dall’intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, Sap S/4Hana sta aprendo la strada ad architetture cloud e ibride. Oltre 13.800 clienti hanno scelto Sap S/4Hana e altri migliaia stanno attivamente implementando la soluzione per dare nuova forma al proprio business e diventare organizzazioni intelligenti.

Analisi recenti dell’Americas’ SAP Users’ Group (ASUG) e dello User Group tedesco (DSAG) mettono in evidenza una crescita degli investimenti delle aziende in Sap S/4Hana. L’analisi del DSAG riporta che oltre il 49% dei clienti sta pianificando di migrare a Sap S/4Hana nei prossimi tre anni, mentre l’analisi dell’ASUG indica che il numero dei clienti che non ha piani di migrazione a Sap S/4Hana è crollato a zero.

Come risultato della collaborazione con i clienti, gli user group e i partner, così come con altri esponenti del mondo industriale, SAP si impegna con servizi di manutenzione per Sap S/4Hana fino al 2040 e con un supporto più lungo per Sap Business Suite 7.

L’azienda estenderà infatti per altri due anni i servizi di manutenzione principali sulle applicazioni core di Sap Business Suite 7. Durante questa fase di off-boarding, Sap continuerà ad offrire i servizi di manutenzione principali.

Non ci sarà alcun cambiamento contrattuale, né verranno applicate fee aggiuntive. Alla fine di questa fase sap darà ai clienti la possibilità di scegliere come procedere con i servizi di manutenzione per le applicazioni core di Sap Business Suite 7 dal 2028 in avanti.

I clienti che necessitano di supporto per le proprie applicazioni in fasi più lunghe di conversione a Sap S/4Hana possono sfruttare l’offerta consolidata di manutenzione estesa. Questa è disponibile con un premium di due punti percentuali sulla esistente base di maintenance per le applicazioni core di SAP Business Suite 7 per tutte le offerte di supporto. Sarà disponibile per tre anni a partire dall’inizio del 2028 e con termine alla fine del 2030.

I clienti che non optano per l’estensione dei livelli maintenance entro la fine del 2027 ma scelgono di andare avanti con i loro sistemi software Sap Business Suite 7 saranno automaticamente trasferiti al modello di manutenzione specifico per cliente. Questo include il servizio di risoluzione per problemi conosciuti, senza variazione dei canoni.