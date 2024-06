SAP S/4HANA Cloud Public Edition scelta da Bain & Company in 40 paesi

SAP ha annunciato che Bain & Company, una delle società di consulenza gestionale leader a livello mondiale, gestisce ora con successo tutti i suoi principali processi finanziari su SAP S/4HANA Cloud Public Edition in 40 paesi.

Questo segna una pietra miliare per Bain & Company da quando l’azienda ha intrapreso un progetto di modernizzazione della pianificazione delle risorse aziendali (ERP) nel 2020.

SAP, scegliere il cloud per sostenere la crescita futura

Dopo essere cresciuta in modo significativo nel corso di due decenni, Bain & Company opera oggi a livello globale con oltre 65 sedi. Questa crescita, sia organica che attraverso acquisizioni, ha portato a un aumento dei processi di back-end manuali e localizzati, e alle sfide legate all’integrazione delle imprese acquisite con l’ampliamento dell’organizzazione. Per questi motivi, Bain & Company ha scelto di migrare al cloud con SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

“SAP S/4HANA Cloud Public Edition si è rivelata la migliore scelta di sistema ERP per soddisfare le nostre esigenze grazie ai suoi processi standard, alle best practice più recenti di settore e all’innovazione continua, e credo che l’adozione di una soluzione SaaS aiuterà a rendere il nostro stack tecnologico a prova di futuro mentre continuiamo a crescere”, ha affermato Ramesh Razdan, Chief Information Officer di Bain & Company. “Abbiamo già completato la prima chiusura d’esercizio su SAP S/4HANA Cloud Public Edition e siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto. Sono fiducioso che siamo sulla buona strada per ottenere un valore significativo da questa implementazione nei prossimi anni”.

Un’opportunità strategica per ottimizzare le operazioni di business

Durante il processo di implementazione di SAP S/4HANA Cloud Public Edition a copertura delle sue attività in 40 paesi, Bain era determinata a realizzare l’intero potenziale del nuovo sistema ERP. Fin dall’inizio, il programma è stato gestito da stakeholder provenienti sia da funzioni di business che tecnologiche con l’obiettivo di standardizzare completamente i principali processi e consentire agli utenti di fornire i risultati di business desiderati grazie alla nuova tecnologia.

Utilizzando i propri team esperti in percorsi di trasformazione ERP e digitale per realizzare una trasformazione tecnologica “guidata dal business” di questa portata, Bain ha collaborato con SAP per progettare e fornire il suo “programma di modernizzazione per SAP S/4HANA Cloud Public Edition” end-to-end. Inoltre, Bain ha anche investito in importanti attività per la gestione del cambiamento e la formazione per garantire che gli utenti fossero pronti in tutto il mondo a sfruttare l’intero valore di SAP S/4HANA Cloud Public Edition.

“Abbiamo trattato questo progetto come una trasformazione guidata dal business, esattamente come consigliamo i nostri clienti di procedere”, ha affermato Steve McLaughlin, CFO di Bain & Company. “Abbiamo standardizzato molti processi per creare reale valore aziendale ed efficienza nell’esecuzione. Ad esempio, abbiamo semplificato e standardizzato il nostro piano dei conti utilizzando SAP S/4HANA Cloud Public Edition, group reporting per fornire il reporting gestionale di cui i nostri manager hanno bisogno per prendere decisioni tempestive. Il team Finance e altri leader di aree di business hanno gestito il percorso verso SAP S/4HANA Cloud Public Edition fin dal primo giorno, il che è stato un vero fattore chiave di successo, con la consapevolezza che abbiamo ancora molto da fare”.

“Big Bang” riuscito in tutto il mondo

Bain è ora attivo a livello globale con processi completamente standard a seguito di un’implementazione “big-bang” di successo in 40 paesi. Oggi dispone di un sistema costruito attorno a un nucleo standardizzato, che consente processi decisionali più rapidi e meglio informati, processi automatizzati che portano a una riduzione del lavoro manuale, a un onboarding più rapido delle acquisizioni e ad aggiornamenti e innovazioni ERP senza interruzioni.

“Bain & Company e SAP sono partner di lunga data”, ha affermato Scott Russell, chief revenue officer e membro dell’Executive Board di SAP SE. “Siamo lieti di supportarli nel loro percorso verso il cloud in modo che siano pronti a continuare a trasformare il loro business così come quello dei nostri clienti comuni. Non vedo l’ora di vedere Bain & Company sfruttare appieno tutte le ultime innovazioni, comprese le best practice di settore e le nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa, a loro disposizione all’interno delle soluzioni SAP”.

