Sap ripensa il portfolio di servizi e supporto per un business di successo nel cloud

Sap ha annunciato di aver semplificato il proprio portfolio di servizi e supporto concentrandosi in modo particolare sull’adozione e l’utilizzo da parte dei clienti. Il portfolio è creato per il cloud e progettato per aiutare i clienti a realizzare rapidamente valore e raggiungere un successo duraturo.

Il portfolio basato sul cloud offre ai clienti nuove esperienze, estensioni e servizi per soddisfare le loro specifiche esigenze e consente di interagire con Sap secondo le proprie necessità. Nell’ambito del portfolio, i clienti possono usufruire di servizi specifici per progetto, nonché supporto proattivo e mission-critical.

Il nuovo portfolio è progettato per supportare i clienti durante tutto il loro percorso con Sap, in ambienti cloud, on-premise e ibridi. Questo annuncio segue quello dell’inizio di quest’anno relativo alla creazione dell’organizzazione Cloud Success Services.

“Basandosi su 50 anni di esperienza, i nostri professionisti dei servizi e supporto collaborano con i clienti e i loro partner per contribuire a raggiungere rapidamente i risultati e fornire un’innovazione continua”, ha affermato Claudio Muruzabal, Presidente, Cloud Success Services, Sap SE. “Sia che i clienti stiano implementando qualcosa di nuovo, portando un sistema legacy su cloud o trasformando il modo in cui funziona la propria organizzazione, ci impegniamo ad aiutarli a progettare e applicare le giuste soluzioni durante il ciclo di vita del loro business. Non importa da dove inizino, quanto siano grandi o quanto velocemente debbano muoversi, offriamo un portfolio adatto a ciò di cui i nostri clienti hanno bisogno per sbloccare il valore delle loro soluzioni Sap”.

Le offerte consolidate di Sap, tra cui Sap MaxAttention, Sap Preferred Success e Sap Enterprise Support e altre, rimarranno e continueranno ad evolversi e costituiranno la base delle esperienze di successo dell’azienda. Nuove offerte, comprese le attività di lancio integrate e Sap Business Journeys, sono state aggiunte per aggiornare il portafoglio.

Sap, un’esperienza per ogni esigenza del cliente

Per aiutare a fornire ai clienti la massima flessibilità, Sap offre tre nuovi livelli di esperienze: essential success experience, advanced success experience e select success experience. Ogni livello considera le esigenze dei singoli clienti e gli approcci di implementazione. Tutti e tre i livelli sono progettati per preparare, guidare e coinvolgere i clienti per accelerare le implementazioni della piattaforma software Sap e ottenere un successo duraturo.

Essential Success Experience

Incentrato su Sap Enterprise Support, il livello essential success experience offre ai clienti una ricca esperienza di onboarding e supporto di base per il panorama delle soluzioni Sap. Si concentra sul supporto proattivo e mission-critical, sulla gestione del ciclo di vita delle applicazioni e sul rapido time to first value. Attività di lancio integrate completano le edizioni cloud di Sap Enterprise Support per aiutare i clienti a stabilire le priorità e accelerare le funzioni che aggiungono valore più velocemente, in modo da trarre vantaggio da ciò che è già stato completato.

Sap Advanced Success Experience

Sfruttando Sap Preferred Success, il livello advanced success experience offre soluzioni personalizzate e competenza di processo per le soluzioni cloud di Sap supportate da accordi sul livello di servizio di supporto avanzato. È una road map personale per tutto, dai flussi di lavoro, alla user experience, alla formazione. Sap Preferred Success fornisce una guida mirata avanzata per aiutare i clienti a ottenere più valore dalle soluzioni Sap e migliorare continuamente i loro risultati di business. È una visione personalizzata che converte le metriche e le pietre miliari in un piano di successo su misura. Un partner per il successo dei clienti aiuta i clienti a trarre il massimo vantaggio dalle loro soluzioni Sap.

Select Success Experience

Il livello select success experience è adattato alle esigenze e ai risultati di trasformazione individuali dei clienti. Aiuta a guidare l’ottimizzazione e la realizzazione del valore di scenari aziendali multisoluzioni end-to-end. I clienti possono scegliere un impegno strategico completo e pluriennale con Sap basato su MaxAttention o impegni a breve termine incentrati su eventi aziendali importanti e chiave con Business Journeys, o una combinazione di entrambi.

Aggiungere e scegliere un’esperienza su misura

Oltre ai tre livelli di success experience, Sap offre success extensions che possono essere combinate con i tre livelli di esperienza per fornire servizi di ottimizzazione del cloud pre e post-go-live. I clienti possono sempre scegliere success services individuali per soddisfare le loro esigenze più urgenti, siano essi coinvolti in grandi progetti di trasformazione, scenari complessi o nell’introduzione di nuove tecnologie e prodotti. Sono disponibili servizi riservati ai partner per abilitare e migliorare le offerte dei clienti.

Sap prevede di continuare a sviluppare il portfolio man mano che i clienti fanno crescere le loro attività nel cloud. Le offerte migliorate segnano l’inizio di una nuova era di maggiore collaborazione tra clienti ed ecosistema.

