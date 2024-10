SAP potenzia il suo copilot Joule con funzionalità collaborative

SAP ha presentato innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale, mettendo il suo copilota di AI generativa Joule al centro di un nuovo modo di fare business.

Durante la conferenza annuale SAP TechEd, SAP ha annunciato nuove potenti funzionalità che completano ed estendono Joule, tra cui gli agenti collaborativi di AI dotati di competenze personalizzate per completare complesse attività interdisciplinari. Altre innovazioni includono SAP Knowledge Graph, una soluzione di nuova generazione che aiuta gli sviluppatori a sfruttare appieno il valore dei dati SAP collegandoli a un contesto aziendale ricco di contenuti e nuovi strumenti per garantire che gli sviluppatori possano continuare a promuovere l’innovazione della Business AI.

“L’innovazione di SAP porta a risultati di business reali e le novità che annunciamo oggi aiutano i clienti a sfruttare la potenza dell’AI, dei dati e delle nuove soluzioni di sviluppo per catalizzare la crescita”, ha dichiarato Muhammad Alam, membro dell’Executive Board di SAP SE, SAP Product Engineering. “Attingendo all’impareggiabile competenza tecnologica e di business di SAP, le innovazioni di AI presentate a TechEd creano una nuova partnership tra la persona e l’AI per trasformare l’infrastruttura del business moderno.

SAP Joule super potenziato

Alla vigilia del suo primo compleanno, Joule segna uno spartiacque nel modo in cui si lavora. SAP introduce gli agenti collaborativi di AI nell’unico copilota che parla veramente il linguaggio del business, amplia le funzionalità di Joule per supportare l’80% delle attività aziendali di SAP più utilizzate e incorpora più profondamente Joule nel portafoglio aziendale.

I sistemi collaborativi multi-agente implementano agenti AI specializzati per gestire task specifici e consentire loro di collaborare su workflow aziendali complessi, adattando le loro strategie per raggiungere gli obiettivi condivisi. SAP sta integrando in Joule molteplici agenti collaborativi di AI che combineranno le loro competenze uniche nelle funzioni aziendali per realizzare in modo collaborativo flussi di lavoro articolati. Questi agenti di AI aiuteranno le organizzazioni a sbloccare la produttività abbattendo i silos e liberando il tempo delle persone che si potranno concentrare sulle aree in cui l’ingegno umano può dare il meglio di sé.

Due casi d’uso, presentati a SAP TechEd, mostrano il potere trasformativo degli agenti:

Un caso di utilizzo per la gestione delle controversie che impiega agenti AI autonomi per analizzare e risolvere gli scenari di risoluzione delle controversie, tra cui fatture errate e mancanti, crediti non applicati e pagamenti negati o duplicati.

Un caso d’uso della contabilità finanziaria che impiega agenti AI autonomi per snellire i processi finanziari chiave automatizzando i pagamenti delle fatture, l’elaborazione delle fatture e gli aggiornamenti contabili, risolvendo al contempo rapidamente incongruenze o errori.

Sfruttare la potenza dei dati

Le innovazioni dell’AI di SAP attingono anche alla competenza unica in materia di dati di business dell’azienda. La nuova soluzione SAP Knowledge Graph, accessibile tramite SAP Datasphere e Joule nel primo trimestre 2025, offrirà agli utenti un livello più profondo di comprensione, mappando senza soluzione di continuità relazioni e contesto nell’ampia infrastruttura di dati SAP. Questo permette alle organizzazioni di prendere decisioni migliori basandosi sui propri dati. Offrendo relazioni pronte all’uso tra elementi aziendali quali ordini d’acquisto, fatture e clienti, la soluzione riduce notevolmente la complessità della modellazione manuale dei dati. SAP Knowledge Graph inserisce l’AI nella semantica del business specifica di SAP, il che riduce il rischio di risultati imprecisi o irrilevanti e rende più facile per le organizzazioni creare applicazioni intelligenti e sfruttare l’AI generativa più efficacemente.

Più potere agli sviluppatori

SAP ha anche lanciato una serie di innovazioni per garantire che gli sviluppatori possano continuare a promuovere l’innovazione della Business AI. Nuove funzionalità per sviluppatori di AI generativa come la spiegazione del codice e la ricerca della documentazione in SAP Build, la piattaforma di SAP che aiuta a estendere le sue soluzioni, ridurranno i tempi di sviluppo per gli sviluppatori Java e JavaScript. SAP Build sta, inoltre, aggiungendo la funzionalità Extensibility Wizard che consentirà agli sviluppatori di accedere a SAP Build direttamente da SAP S/4HANA Cloud Public Edition, semplificando il processo di ampliamento. Allo stesso tempo, gli sviluppatori ABAP e i team che lavorano in altri ambienti otterranno un accesso rapido e senza problemi agli strumenti di sviluppo cloud ABAP da SAP Build.

Infine, SAP ha annunciato di aver già adempiuto all’impegno di migliorare le competenze di 2 milioni di persone in tutto il mondo, obiettivo il cui termine era previsto entro il 2025. Attraverso le sue proposte per la formazione, l’azienda ha ridotto il divario di competenze digitali a livello globale grazie a certificazioni basate sui ruoli, materiali formativi gratuiti, opportunità pratiche per gli sviluppatori e altro ancora. SAP continua ad ampliare il suo crescente portafoglio di offerta di apprendimento in ambito AI, tra cui corsi sull’AI generativa, sull’etica dell’AI e sui suoi strumenti e piattaforme avanzati di AI.