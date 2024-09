SAP Now torna a Milano: apputamento il 17 ottobre al Superstudio Maxi

Bring out your best. Welcome to Business AI” è il tema di SAP NOW 2024, un messaggio potente che incoraggia le aziende a raggiungere l’eccellenza in ogni attività di business, grazie a una visione chiara, una strategia mirata e il supporto delle soluzioni SAP che, potenziate dalla Business AI, aiutano a trasformare obiettivi in realtà. La nuova edizione di SAP NOW avrà luogo il 17 ottobre a Milano e per il terzo anno consecutivo si terrà presso il Superstudio Maxi, uno spazio di 10.000 metri quadrati totalmente sostenibile, certificata LEED Gold, che utilizza il 100% di energia rinnovabile, con 2.000 metri quadrati di pannelli solari.

Riconosciuto come uno degli appuntamenti più significativi dedicati all’innovazione e alla sostenibilità nel nostro Paese, SAP NOW è l’evento che SAP Italia dedica alla business community, accogliendo ogni anno imprenditori, manager, opinion maker ed esperti di settore, con un ricco programma di panel, customer talk, presentazioni, speed pitch, showcase, sessioni plenarie con relatori prestigiosi e momenti di incontro e divertimento.

L’evento permetterà di orientare le imprese italiane nel loro percorso verso il cloud per ottenere i migliori risultati aziendali, comprendere come l’intelligenza artificiale generativa, utilizzata in modo efficiente e responsabile, potenzi il business e generi valore, ascoltando storie e progetti di aziende che stanno utilizzando la tecnologia SAP.

Nel corso di SAP NOW sarà possibile entrare in contatto con i casi di successo di clienti che sfruttano le ultime innovazioni tecnologiche di SAP per migliorare il proprio business lungo tutta la catena del valore, connettere i principali processi aziendali per aumentare competitività e crescita, monitorare e gestire il loro impatto ambientale utilizzando dati in tempo reale, ma anche scoprire il valore dell’ecosistema dei partner SAP e incontrare esperti per condividere idee, strategie e best practice per affrontare le sfide aziendali più urgenti e prepararsi al futuro.

L’appuntamento ospiterà oltre 50 partner SAP, insieme ai loro clienti, che metteranno a disposizione dei partecipanti esperienze e progetti innovativi in ambiti come Cloud ERP, Human Capital Management, Supply Chain Management, Customer Relationship Management, Spend Management and Business Network e Business Technology Platform, mostrando come il cloud, l’intelligenza artificiale e l’attenzione alla sostenibilità possano valorizzare al meglio le loro performance.

Durante la giornata, ampio spazio sarà dedicato all’AI: dall’impegno di SAP a fornire una Business AI rilevante, affidabile e responsabile, al suo impatto sui processi core di un’azienda – connettendo finanza, supply chain, approvvigionamento, vendite, marketing, risorse umane e IT – e sulla vita delle persone.

“Per ottenere il meglio da qualsiasi attività è necessario avere una visione chiara, una strategia precisa e gli strumenti adeguati. Come mette in evidenza il tema di quest’anno, le soluzioni SAP, potenziate dalla Business AI, aiutano a trasformare la visione in realtà, ridefinendo il modo in cui le aziende operano. Saranno i nostri clienti e Partner a dimostrare come questo sia possibile e con quali risultati concreti”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia.

Le iniziative speciali a SAP NOW

Momento molto atteso e celebrato dai clienti e dai partner, anche quest’anno SAP NOW sarà l’occasione in cui saranno assegnati i SAP Quality Award, riconoscimenti che premiano i progetti di successo implementati dalle aziende nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.

SAP NOW 2024 può contare sulla collaborazione dell’ecosistema dei partner SAP. I Partner Leader sono Amazon Web Services (AWS), Avvale, Capgemini, Derga Consulting, Engineering Ingegneria Informatica, EY.