Sap Now 2024: un successo guidato dall’AI

Sono più di 1.700 i visitatori che hanno assistito a oltre 100 presentazioni tra Panel, Customer talk, Interventi e Speed Pitch di Clienti e Partner SAP e seguito le 1200 sessioni di showcase presso la SAP Business AI House durante SAP NOW 2024. Una giornata ricca di appuntamenti accomunati da un fil rouge: l’impegno di SAP ad aiutare le aziende italiane a dare il meglio di sé grazie all’innovazione e all’intelligenza artificiale.

Per l’occasione, l’ecosistema SAP ha condiviso con la business community le migliori storie di innovazione digitale e business transformation, abilitate dall’intelligenza artificiale, come discusso durante le sessioni plenarie con Regione Lombardia, ARIA S.p.A., Chiesi Farmaceutici e Campari Group.

Oltre 50 Partner, protagonisti della manifestazione, hanno, inoltre, valorizzato le loro competenze e capacità progettuale, dimostrando i vantaggi offerti dalle soluzioni SAP attraverso le testimonianze dei progetti realizzati insieme ai propri clienti.

“Integrando la Business AI nel nostro portfolio cloud che alimenta i processi più critici delle aziende e collaborando con Partner che spingono i limiti di ciò che è possibile realizzare con l’AI, vogliamo innescare una nuova ondata di insight e produttività che renderà le imprese italiane ancora più sostenibili e innovative”, ha commentato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia. “Come SAP siamo impegnati a offrire soluzioni rivoluzionarie che generano risultati concreti, aiutando le persone a liberare l’agilità e l’ingegno di cui hanno bisogno per continuare a far crescere le proprie organizzazioni”.

Oltre l’intelligenza artificiale

Non solo AI, a SAP NOW si è parlato anche di altre aree dove il business può ottenere vantaggi concreti, grazie alla tecnologia cloud. Ad esempio, le soluzioni ERP cloud sono essenziali per le aziende che cercano agilità, innovazione e transizioni senza soluzione di continuità nell’ambiente di business dinamico di oggi, mentre con Signavio le imprese possono ottenere una chiara indicazione sul livello di automazione dei loro processi.

SAP Business Technology Platform consente alle imprese di sfruttare il pieno potenziale dei propri dati integrandoli, gestendoli e analizzandoli in un’architettura multi-cloud. Rimanendo in ambito gestione dati, grazie a SAP Customer Data Cloud, è possibile portare anche il data warehouse nel cloud per permettere di comparare e consolidare facilmente sia dati strutturati che non strutturati.

“Nel 2023, l’adozione di servizi cloud in Europa ha superato il 45%, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2021. Ma si tratta nella maggior parte di casi legati a servizi di base, ad esempio e-mail, archivio di file”, ha commentato Emmanuel Raptopoulos, Presidente EMEA di SAP. “Il vero potenziale della tecnologia cloud non è ancora stato realizzato. Si tratta sia di un’opportunità persa, un ostacolo alla rapida adozione dell’AI sul mercato. La nostra strategia, che unisce cloud e AI per risolvere complessi problemi, si configura come la chiave di volta per accelerare questo passaggio e creare nuove opportunità di sviluppo e crescita”.

SAP Quality Award e SAP NOW Award, gli ambiti riconoscimenti dei clienti e Partner di SAP

Come da tradizione, anche quest’anno sono stati assegnati i SAP Quality Award, premi per clienti e partner che hanno implementato progetti di successo nel corso degli ultimi 12 mesi rispettando rigorosi parametri di qualità.

Le tre categorie di questa edizione sono state:

Business Transformation , che celebra progetti di trasformazione e ridisegno del business

, che celebra progetti di trasformazione e ridisegno del business Rapid Time to Value , che riconosce il valore di progetti implementati in modo dinamico e veloce

, che riconosce il valore di progetti implementati in modo dinamico e veloce Innovation, che premia i progetti dall’elevato contenuto innovativo e dirompente

Categoria Business Transformation

Vincitori

Agritalia in collaborazione con Altea UP per il percorso di trasformazione basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition

in collaborazione con per il percorso di trasformazione basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition Azule Energy in collaborazione con Lutech per il percorso basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition

in collaborazione con per il percorso basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition Credem in collaborazione con Syskoplan Reply per il progetto SAP Ariba

in collaborazione con per il progetto SAP Ariba Natuzzi in collaborazione con Exprivia per il percorso basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition

Categoria Rapid Time to Value

Vincitori

CMCC in collaborazione con H.T. HIGH TECHNOLOGY per il progetto basato su SAP Analytics Cloud Reporting and Planning

in collaborazione con per il progetto basato su SAP Analytics Cloud Reporting and Planning Endura in collaborazione con Avvale per il deployment di SAP S/4HANA Cloud Public Edition

in collaborazione con per il deployment di SAP S/4HANA Cloud Public Edition S3K in collaborazione con Clarex Apex per il deployment di SAP S/4HANA Cloud Public Edition

in collaborazione con per il deployment di SAP S/4HANA Cloud Public Edition Trocellen in collaborazione con SDG Group per l’implementazione delle soluzioni SAP Datasphere e SAP Analytics Cloud

Categoria Innovation

Vincitori

Italmatch Chemicals in collaborazione con Altea UP per il progetto basato su SAP Ariba e SAP Integrated Business Planning

in collaborazione con per il progetto basato su SAP Ariba e SAP Integrated Business Planning Novamont in collaborazione con Digix Plus per l’adozione di successo delle soluzioni SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP Business Technology Platform, e SAP Business AI

in collaborazione con per l’adozione di successo delle soluzioni SAP Sales Cloud, SAP Service Cloud, SAP Business Technology Platform, e SAP Business AI Percassi in collaborazione con Ccelera per il progetto SAP Concur

in collaborazione con per il progetto SAP Concur RadiciGroup in collaborazione con Horsa Run per il progetto in ambito HCM fondato su SAP SuccessFactors.

Anche quest’anno è stato assegnato il SAP NOW Award che riconosce il valore e la portata innovativa del percorso intrapreso dai clienti in termini di business transformation e sostenibilità. Vincitore della terza edizione è stato Unicoop Firenze per il percorso di trasformazione digitale in cloud, basato su SAP S/4HANA Cloud Private Edition, che ha permesso un’adozione innovativa della tecnologia SAP nel settore grocery retail.

Per chi volesse rivivere i momenti salienti e le principali sessioni di SAP NOW 2024, insieme agli speciali contenuti On Demand, può farlo collegandosi al sito dell’evento.

SAP NOW 2024 è stato realizzato grazie alla collaborazione dei suoi Partner. I Partner Leader di questa edizione sono stati Amazon Web Services (AWS), Avvale, Capgemini, Derga Consulting, Engineering Ingegneria Informatica, EY. La lista completa dei partner è disponibile sul sito di SAP.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile visitare il sito di SAP NOW.