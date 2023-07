Sap investe sull’intelligenza artificiale generativa e rafforza la sua vision per la Business AI

Sap rafforza la sua vision per la Business AI con investimenti in Aleph Alpha, Anthropic e Cohere che completano l’impegno di oltre 1 miliardo di dollari in AI di Sapphire Ventures.

Sap ha annunciato il prossimo passo nel suo impegno a fornire una Business AI rilevante, affidabile e responsabile, effettuando investimenti strategici diretti in tre aziende leader nell’AI generativa.

Gli investimenti in Aleph Alpha GmbH, Anthropic PBC e Cohere rafforzano l’approccio di Sap per un ecosistema aperto in ambito AI, sfruttando le migliori tecnologie per integrare l’intelligenza artificiale in tutto il portafoglio. Gli investimenti si basano su una serie di collaborazioni per l’AI e casi d’uso aziendali annunciati lo scorso maggio e completano l’impegno di oltre 1 miliardo di dollari di investimenti in startup di tecnologia per il business alimentata dall’AI da parte di Sapphire Ventures LLC annunciato la scorsa settimana.

“Siamo a un punto di svolta, con l’AI generativa pronta a cambiare radicalmente il modo di gestire le aziende”, ha dichiarato Sebastian Steinhaeuser, Chief Strategy Officer, Sap SE. “come società, ci impegniamo a creare un ecosistema per l’AI per il mondo enterprise volto al futuro che integra la nostra suite di applicazioni enterprise e aiuta i nostri clienti a liberare il loro pieno potenziale”.

L’approccio di Sap all’AI creata per il business

Sap fornisce una Business AI pertinente, affidabile e responsabile. Il portafoglio Sap Business AI è rilevante perché è già integrato nel portafoglio di soluzioni Sap. Oltre 26.000 clienti delle soluzioni cloud di Sap ora utilizzano Sap Business AI in diversi scenari e soluzioni dei partner. Sap Business AI è rilevante perché è disponibile dal primo giorno ed è integrato nei processi aziendali mission-critical per i quali i clienti utilizzano il software Sap. È affidabile perché si basa su decenni di dati aziendali estesi e contenuti di business rilevanti. È responsabile perché viene fornita con i più alti livelli di attenzione per la sicurezza, la privacy, la conformità e l’etica. Questa è la base dell’AI supportata da Sap Business Technology Platform che consente a Sap di innovare e fornire Business AI sfruttando l’investimento nell’intelligenza artificiale e un ecosistema aperto di partner specializzati in AI.

La strategia per l’AI di Sap comprende investimenti diretti, un aumento significativo in ricerca e sviluppo per ulteriori casi di utilizzo dell’AI e collaborazioni con terze parti, come quelle con Microsoft, Google Cloud e IBM annunciate a maggio. Con gli investimenti annunciati oggi, Sap rafforza il suo impegno a favore dell’AI generativa costruita in modo responsabile e progettata per aiutare le aziende a funzionare meglio. Sap accelera inoltre l’innovazione dell’AI integrando le startup nell’ecosistema di partner Sap attraverso il programma Sap.iO Foundries, il suo acceleratore interno. Sapphire Ventures, società globale di venture capital per il software, è supportata da Sap e dedica oltre 1 miliardo di dollari per finanziare le startup di tecnologia enterprise supportata dall’AI.

Investimenti in aziende innovative di AI generativa

Aleph Alpha, Anthropic e Cohere sono leader di mercato dell’AI generativa con un potenziale unico per trasformare interi settori.

Aleph Alpha è una società con sede in Germania che ha sviluppato una soluzione di AI generativa, full-stack e incentrata su casi di utilizzo aziendali complessi e critici. Aleph Alpha è stata la prima azienda ad offrire modelli linguistici multimodali di nuova generazione di grandi dimensioni e ottenere risultati all’avanguardia con un modello allenato in modo equo su diverse lingue europee. L’azienda si concentra sull’interoperabilità, la privacy e la sicurezza dei dati, offrendo sia AI come servizio che installazione multi-cloud e on-premise. Sap ha precedentemente annunciato Aleph Alpha come un partner che partecipa al programma Sap PartnerEdge nel filone “Build”.

Anthropic PBC è una società di ricerca e sicurezza per l’AI con sede a San Francisco che sviluppa sistemi di AI rilevanti, trasparenti e sicuri. Claude, l’assistente AI di Anthropic, utilizza un approccio “costituzionale” – interagisce con gli utenti sulla base di una serie di principi progettati da Anthropic incentrati su affidabilità e sicurezza. Claude aiuta gli utenti con una serie di attività, tra cui la creazione di risposte, la codifica, l’automazione dei flussi di lavoro e l’elaborazione del testo – dall’elaborazione e riscrittura alla sintesi, classificazione e altro ancora – nel contesto di conversazioni naturali. Anthropic è impegnata a garantire che tecnologie come Claude abbiano un impatto positivo sulla società.

Cohere è una società leader per l’AI per il mondo enterprise con sede a San Francisco e Toronto e un importante centro di ricerca a Londra. La sua tecnologia di livello mondiale è progettata su misura per le esigenze delle aziende, con un’attenzione particolare alla facilità d’uso, accessibilità, sicurezza e privacy dei dati. La tecnologia consente un modo più intuitivo per generare, cercare e riepilogare le informazioni. La piattaforma Cohere è indipendente dal cloud per offrire alle aziende la possibilità di scelta nei provider cloud, ed è accessibile tramite API come servizio gestito. Può infine essere distribuita su cloud privato virtuale o on site per rispondere alle aziende che vogliono avere il sistema dove risiedono i loro dati.