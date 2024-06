SAP integra la Business AI nel suo portafoglio cloud enterprise

Nel corso dell’annuale incontro SAP Sapphire, SAP ha presentato innovazioni e collaborazioni in ambito dell’intelligenza artificiale generativa e partnership che mostrano come l’azienda stia portando il business a un nuovo livello nell’era dell’AI. Integrando la Business AI nel suo portfolio cloud che alimenta i processi delle aziende più critici e collaborando con le imprese che spingono i limiti di ciò che è possibile realizzare con l’AI, SAP innesca una nuova ondata di insight e ingegnosità per il business a livello globale.

“Le innovazioni di Business AI che annunciamo a Sapphire 2024 ridefiniranno il modo in cui le aziende operano“, afferma Christian Klein, CEO e membro dell’Executive Board di SAP SE. “Gli annunci e le partnership di oggi sull’AI si basano sul nostro impegno a fornire una tecnologia rivoluzionaria che genera risultati concreti, aiutando i clienti a liberare l’agilità e l’ingegno di cui hanno bisogno per avere successo nell’attuale panorama di business in rapida evoluzione“.

Un’AI che significa Business

Con l’integrazione di SAP Business AI nelle sue soluzioni per il mondo enterprise, SAP mette a disposizione degli utenti insight approfonditi, consentendo loro di ottenere risultati migliori e di aumentare la loro capacità di risolvere i problemi in modo creativo. Gli esempi includono report generati dall’AI nelle soluzioni SAP SuccessFactors che forniscono ai responsabili HR informazioni utili e affidabili su aspetti relativi alle retribuzioni, e funzionalità di previsione nelle soluzioni SAP Sales Cloud che prevedono le combinazioni di venditori e prodotti con maggiori probabilità di incrementare le vendite.

Allo stesso tempo, SAP Business Technology Platform sta aggiungendo modelli linguistici di grandi dimensioni da Amazon Web Services, Meta e Mistral AI al suo hub di AI generativa. Questa funzionalità nell’infrastruttura SAP AI Core semplifica la creazione di casi di utilizzo di AI generativa per le applicazioni SAP.

Joule, il copilota di intelligenza artificiale generativa di SAP, che ordina e contestualizza rapidamente i dati provenienti da più sistemi per accelerare l’automazione e migliorare il processo decisionale, si sta espandendo in tutto il portafoglio di soluzioni dell’azienda. Joule è stato lanciato nelle soluzioni SAP SuccessFactors lo scorso autunno ed è ora integrato nelle soluzioni SAP S/4HANA Cloud e altre, tra cui SAP Build e SAP Integration Suite. Un’ulteriore espansione entro la fine dell’anno includerà le soluzioni SAP Ariba e SAP Analytics Cloud.

A Sapphire, SAP ha inoltre annunciato l’intenzione di ampliare ulteriormente l’ambito di Joule integrandolo con Microsoft Copilot per far emergere informazioni ancora più ricche. Questa profonda integrazione bidirezionale offre agli utenti un’esperienza unificata e integrata nel flusso di lavoro, consentendo un accesso senza soluzione di continuità alle informazioni provenienti dalle interazioni con le applicazioni aziendali in SAP e Microsoft 365.

Considerando la crescente importanza della Business AI, SAP sta raddoppiando il proprio impegno verso i principi di un’AI rilevante, affidabile e responsabile di cui è stata pioniera. A Sapphire, SAP sta adottando i 10 principi guida della raccomandazione dell’UNESCO sull’Etica dell’Intelligenza Artificiale, che mirano a garantire che le tecnologie AI siano sviluppate e utilizzate in modi che rispettino i diritti umani, promuovano l’equità e contribuiscano allo sviluppo sostenibile.

Partnership che scalano l’innovazione

SAP sta collaborando con i migliori leader tecnologici a livello globale per spingere i limiti di ciò che l’AI generativa può fare a livello enterprise. Oltre all’estesa collaborazione con AWS e Microsoft, le partnership con Google Cloud, Meta, Mistral AI e NVIDIA garantiscono a SAP la possibilità di sfruttare la potenza della tecnologia predisposta per l’AI per innovare rapidamente e fornire risultati più ricchi e concreti.

Google Cloud

SAP e Google Cloud stanno ampliando la loro collaborazione utilizzando la Business AI per aiutare le aziende a prevedere e mitigare meglio i rischi della catena di fornitura per ridurre al minimo le interruzioni e mantenere livelli ottimali dell’inventario. Le aziende integreranno Joule e la soluzione SAP Integrated Business Planning for Supply Chain con l’assistente AI dei modelli Gemini di Google Cloud e la base dati di Google Cloud Cortex Framework.

Meta

SAP utilizzerà il modello linguistico di grandi dimensioni di Meta Llama 3 per generare script che forniscano applicazioni analitiche altamente personalizzate in SAP Analytics Cloud. Il modello AI di nuova generazione di Meta eccelle per le sfumature linguistiche e la comprensione del contesto, rendendolo un candidato ideale per tradurre le esigenze di un’organizzazione in risultati tangibili.

Mistral AI

SAP aggiungerà inoltre nuovi modelli linguistici di grandi dimensioni di Mistral AI, un’azienda globale con sede a Parigi specializzata in AI generativa, alla capacità generativa dell’hub AI di SAP AI Core.

NVIDIA

SAP e NVIDIA Corporation promuovono una partnership cross-product per integrare tecnologie all’avanguardia in applicazioni aziendali pronte per le imprese:

Mentre SAP addestra Joule a fungere da assistente AI per le implementazioni delle soluzioni di RISE with SAP, i modelli AI all’avanguardia di NVIDIA esaminano le risorse di consulenza SAP per fornire risposte pertinenti e precise a domande relative all’implementazione;

Mentre SAP incorpora Joule nel modello ABAP Cloud per generare codice ABAP per gli sviluppatori SAP, l’infrastruttura accelerata di NVIDIA eseguirà, scalerà e gestirà il modello di AI generativa di SAP per la generazione di codice ABAP;

Mentre SAP integra l’AI generativa nella soluzione SAP Intelligent Product Recommendation, le API di NVIDIA Omniverse Cloud consentono la simulazione e la configurazione di complessi prodotti in ambito manifatturiero come gemelli digitali industriali.

Una tecnologia cloud che guida agilità e sostenibilità

Per un’azienda, il successo nell’era dell’AI significa essere nel cloud: SAP sta rendendo il passaggio al cloud più facile che mai con iniziative che aiutano i clienti a trovare i partner con le competenze necessarie per le complesse trasformazioni basate su SAP S/4HANA Cloud.

Ulteriori innovazioni in ambito cloud annunciate a Sapphire includono funzionalità che aiutano le aziende a livello mondiale a misurare, gestire ed eseguire le proprie strategie di sostenibilità. Le soluzioni SAP Sustainability Control Tower e SAP Sustainability Footprint Management ora tengono traccia delle impronte di carbonio su vasta scala e aiutano le organizzazioni a rispettare gli standard normativi.

Ulteriori informazioni sono disponibili consultando la SAP Sapphire 2024 News Guide.