SAP inaugura il Defense Innovation Hub per rafforzare la resilienza digitale nella sicurezza e nella difesa

SAP SE ha inaugurato oggi il Defense Innovation Hub a Monaco di Baviera, in Germania, sottolineando il proprio impegno di lungo periodo nel rafforzare la maturità digitale come elemento fondamentale delle moderne capacità di difesa. L’iniziativa avviene in un momento caratterizzato da crescenti pressioni geopolitiche, minacce ibride e una domanda sempre maggiore di interoperabilità.

L’hub nasce mentre le forze armate e le istituzioni di sicurezza sono sottoposte a una pressione crescente per gestire missioni complesse tra alleati, domini e catene di approvvigionamento, mantenendo al contempo resilienza, trasparenza e controllo. All’interno del nuovo Defense Innovation Hub, SAP riunisce competenze software, dati, intelligenza artificiale ed esperienza settoriale per dimostrare come sistemi digitali integrati possano tradurre requisiti strategici in prontezza operativa. Ciò consente un’integrazione end-to-end in aree chiave quali la preparazione del personale, la logistica, gli approvvigionamenti, la produzione, la formazione e la manutenzione. Insieme, questi elementi costituiscono la dorsale digitale necessaria per le operazioni di difesa nel mondo reale.

“La preparazione della difesa oggi non è più definita solo dall’equipaggiamento: dipende da quanto efficacemente persone, processi e partner sono connessi tra loro”, ha dichiarato Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE, Customer Services & Delivery. “In un contesto di sicurezza sempre più volatile, le forze armate hanno bisogno di sistemi affidabili, resilienti, interoperabili e sovrani. Con il nostro Defense Innovation Hub, SAP dimostra come le piattaforme digitali possano rafforzare la maturità operativa preservando al contempo controllo, conformità e libertà d’azione”.

Un hub costruito sull’ecosistema della difesa e della tecnologia di Monaco

Il solido ecosistema della difesa e della tecnologia di Monaco, che riunisce startup innovative, leader industriali affermati, eccellenze accademiche e istituzioni pubbliche, ha rappresentato il contesto ideale per il nuovo hub. Grazie al supporto della Technical University of Munich (TUM) e alla presenza di importanti istituzioni governative, l’area metropolitana di Monaco si distingue per una collaborazione trasversale unica tra settori.

“La Technical University of Munich è lieta di collaborare con SAP nella trasformazione della ricerca avanzata in capacità operative per la sicurezza e la difesa”, ha dichiarato Chiara Manfletti, direttrice del Dipartimento di Aerospace and Geodesy della TUM e responsabile scientifica della nuova TUM Security and Defense Alliance. “Con l’accelerazione dell’innovazione tecnologica, partnership strategiche come questa garantiscono che gli sviluppi scientifici più avanzati possano essere rapidamente applicati per rafforzare la prontezza operativa”.

Durante l’evento di inaugurazione, la cornice ha offerto uno scenario ideale per dimostrazioni pratiche che hanno mostrato come l’innovazione possa tradursi in capacità operative reali. I partecipanti hanno potuto assistere a scenari concreti che hanno illustrato come le soluzioni SAP for Defense & Security colleghino persone, asset e catene di approvvigionamento in un quadro operativo unificato e più sicuro.

Il lancio ha inoltre rappresentato un’introduzione alla Munich Security Conference di questa settimana, che vedrà al centro del dibattito resilienza, interoperabilità e sovranità tecnologica dell’agenda. Per tutta la settimana, SAP continuerà a confrontarsi con decisori politici e partner per riflettere su come l’innovazione digitale possa sostenere sicurezza e difesa in un mondo sempre più frammentato.