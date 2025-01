SAP FY2024: crescita del cloud, risultati finanziari e prospettive per il 2025

SAP SE ha pubblicato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’anno fiscale 2024, chiuso il 31 dicembre 2024. La società guidata da Cristian Klein ha raggiunto e superato gli obiettivi fissati per l’anno, consolidando la sua posizione di leader nel settore delle applicazioni aziendali e del cloud. Ecco una sintesi dei principali risultati finanziari e delle previsioni per il 2025.

Crescita del cloud e performance più che positive per SAP

SAP ha riportato una crescita significativa nel settore cloud:

Backlog Cloud Attuale : 18,1 miliardi di euro, in aumento del 32% (+29% a valute costanti).

: 18,1 miliardi di euro, in aumento del 32% (+29% a valute costanti). Backlog Cloud Totale : 63,3 miliardi di euro, in crescita del 43% (+40% a valute costanti).

: 63,3 miliardi di euro, in crescita del 43% (+40% a valute costanti). Fatturato Cloud : 17,14 miliardi di euro (+25%, +26% a valute costanti).

: 17,14 miliardi di euro (+25%, +26% a valute costanti). Ricavi dalla Cloud ERP Suite : 14,17 miliardi di euro (+33%, +34% a valute costanti).

: 14,17 miliardi di euro (+33%, +34% a valute costanti). Ricavi Totali: 34,18 miliardi di euro (+10% a valute costanti).

La quota di ricavi prevedibili ha raggiunto l’83%, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023.

I risultati finanziari del Q4 2024

Nel quarto trimestre, SAP ha ottenuto i seguenti risultati:

Categoria Q4 2024 (milioni €) Q4 2023 (milioni €) Variazione (%) SaaS / PaaS 4.585 3.515 +30 Cloud ERP Suite 3.949 2.931 +35 Ricavi Cloud e Software 8.267 7.382 +12 Ricavi Totali 9.377 8.468 +11 Margine Lordo Cloud (IFRS) 72,8% 71,9% +1 punto Margine Operativo (Non IFRS) 26,0% 23,3% +2,7 punti

L’utile operativo IFRS per il trimestre è stato di 2,02 miliardi di euro, mentre l’utile operativo Non IFRS ha raggiunto 2,44 miliardi di euro (+24% a valute costanti). La crescita è stata sostenuta dalla forte domanda di soluzioni cloud e dalla disciplina operativa, nonostante le sfide economiche globali.

I commenti della leadership di SAP

Christian Klein, CEO: “Abbiamo concluso bene l’anno, registrando nel quarto trimestre metà del nostro order entry nel cloud, compresa l’AI. Guardando all’intero anno, abbiamo superato i nostri obiettivi di cloud, accelerando i ricavi del cloud e la crescita del current cloud backlog rispetto a una base molto più ampia. Il cloud backlog totale si attesta ora a 63 miliardi di euro, in crescita del 40%. La crescita del fatturato è tornata a due cifre. Guardando al futuro, la nostra forte posizione nella gestione dei dati e nella Business AI ci dà ulteriore fiducia nel fatto che riusciremo ad accelerare la crescita del fatturato fino al 2027.”

Dominik Asam, CFO: “Siamo soddisfatti della forte chiusura del 2024, in cui abbiamo superato i ricavi derivanti dal cloud e dal software, l’utile operativo non IFRS e l’outlook del flusso di cassa. Con l’attuale crescita del cloud backlog del 29%, abbiamo dimostrato la forza della nostra strategia e la nostra capacità di rispettare gli impegni presi. Questo progresso si allinea solidamente con l’Ambition 2025 che abbiamo fissato quattro anni fa e ci mette in una buona buona posizione per crescere in modo continuo quest’anno e oltre”

Risultati annuali 2024

I risultati per l’intero anno fiscale confermano la crescita:

Categoria FY 2024 (milioni €) FY 2023 (milioni €) Variazione (%) Fatturato Cloud 17.141 13.664 +25 Ricavi Cloud e Software 29.830 26.924 +11 Ricavi Totali 34.176 31.207 +10 Margine Lordo Cloud (IFRS) 72,8% 71,6% +1,2 punti Utile Operativo Non IFRS 8.15 6.51 +25

Nonostante un calo dell’utile operativo IFRS del 20%, attribuibile principalmente alle spese di ristrutturazione legate al programma di trasformazione 2024, l’azienda ha dimostrato una solida crescita nelle aree strategiche.

Innovazioni e trasformazione

Il 2024 è stato caratterizzato da importanti innovazioni che hanno rafforzato la posizione di SAP come leader tecnologico:

Joule : Una suite di agenti AI collaborativi con competenze avanzate, progettati per semplificare i processi aziendali complessi.

: Una suite di agenti AI collaborativi con competenze avanzate, progettati per semplificare i processi aziendali complessi. SAP Green Ledger : Un sistema rivoluzionario per la contabilità del carbonio, che consente alle aziende di integrare la sostenibilità nei loro dati finanziari.

: Un sistema rivoluzionario per la contabilità del carbonio, che consente alle aziende di integrare la sostenibilità nei loro dati finanziari. GROW with SAP su AWS: Una collaborazione strategica che accelera l’adozione del cloud per le aziende di tutte le dimensioni.

Queste iniziative sottolineano l’impegno di SAP verso l’innovazione e la sostenibilità, elementi fondamentali per il successo a lungo termine.

SAP, le prospettive per il 2025

SAP prevede un’ulteriore accelerazione della crescita del cloud per il 2025:

Fatturato Cloud : tra 21,6 e 21,9 miliardi di euro (+26-28% a valute costanti).

: tra 21,6 e 21,9 miliardi di euro (+26-28% a valute costanti). Ricavi Cloud e Software : tra 33,1 e 33,6 miliardi di euro (+11-13% a valute costanti).

: tra 33,1 e 33,6 miliardi di euro (+11-13% a valute costanti). Utile Operativo Non IFRS : tra 10,3 e 10,6 miliardi di euro (+26-30% a valute costanti).

: tra 10,3 e 10,6 miliardi di euro (+26-30% a valute costanti). Free Cash Flow: circa 8 miliardi di euro.

La crescita sarà supportata da innovazioni come Joule, una suite di agenti AI collaborativi, e SAP Green Ledger, un sistema avanzato per la contabilità del carbonio.

I risultati del 2024 evidenziano il ruolo di SAP come leader nella trasformazione digitale aziendale. Con un focus su innovazione, sostenibilità e crescita nel settore cloud, l’azienda è pronta ad affrontare le sfide del 2025 e oltre.