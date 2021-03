Sap, Fulvio Bergesio svilupperà il mercato di fascia alta

Sap Italia vuole rafforzare la propria presenza sul mercato delle grandi organizzazioni e per farlo ha nominato Fulvio Bergesio a Enterprise New Customers Sales Director dandogli l’obiettivo di ampliare la presenza di Sap nel mercato Enterprise, aumentare la base dei nuovi clienti e la presenza delle nuove soluzioni SAP presso quei clienti che hanno tecnologia datata, per sostenere il loro sviluppo e migrazione verso ambienti ERP in Cloud.

Come ha spiegato l’ad di Sap Italia, Emmanuel Raptopoulos, la nomina di Fulvio Bergesio e la creazione del nuovo customer segment si inseriscono in una strategia più ampia di Sap per dare una risposta alle nuove esigenze del mercato e aiutare le imprese nella loro transizione verso il cloud.

Fulvio Bergesio avrà la responsabilità di implementare un nuovo modello strategico di engagement focalizzato su processi, soluzioni e servizi rilevanti per i clienti del mercato Enterprise, promuovendo, tra le altre, la nuova offerta Rise with SapP, che si fonda sul concetto di Business Transformation as a Service.

Nel mondo Enterprise sono chiari i motivi e i benefici della trasformazione digitale, la parte più difficile sembra essere come trasformarsi in modo olistico. Molte imprese pensano che la trasformazione digitale avviene semplicemente eseguendo una migrazione tecnica al cloud o acquistando nuova tecnologia.

La necessità di cambiare il modo in cui un’organizzazione viene gestita con l’aiuto di nuovi modelli di business e processi più intelligenti viene spesso ignorata.

Il nuovo team guidato da Fulvio Bergesio indirizzerà proprio questa sfida per aiutare le aziende a cambiare cultura e mentalità, ridisegnare i processi, ridurre la complessità interna, e adottare nuovi modelli di business per stare al passo con la concorrenza.

Fulvio Bergesio nel nuovo ruolo farà parte del Leadership team di Sap Italia riportando direttamente a Raptopoulos. Ha un’esperienza in Sap di oltre 18 anni.

In precedenza è stato Cloud Transformation Lead ,con un focus specifico sulle vendite di soluzioni cloud multi-basket e sulla creazione ed esecuzione di contratti cloud di grandi dimensioni, facendo leva sulla tecnologia intelligente di SAP S/4HANA Cloud.

Nel corso della sua carriera in Sap, Fulvio Bergesio ha inoltre ricoperto diversi ruoli manageriali con responsabilità crescenti, operando sia come Head of Cloud, sia come Line of Business e Business Analytics Sales Manager.