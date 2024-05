SAP e AWS creano nuove opportunità di innovare con l’AI generativa

Amazon Web Services (AWS) e SAP SE hanno annunciato di aver esteso la collaborazione strategica per trasformare le moderne esperienze ERP nel cloud e aiutare le aziende a sviluppare nuove funzionalità ed efficienze con l’intelligenza artificiale generativa.

Insieme, AWS e SAP si stanno impegnando per rendere l’adozione della soluzione RISE with SAP su AWS da parte dei clienti più semplice, per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei carichi di lavoro SAP in esecuzione nel cloud e per integrare l’intelligenza artificiale generativa all’interno di tutto il portafoglio di applicazioni business-critical di un’azienda.

“AWS è stato il primo provider di servizi cloud certificato a supportare il portafoglio SAP e oggi migliaia di imprese utilizzano soluzioni SAP su AWS per ottenere il massimo dalle loro applicazioni mission-critical”, ha affermato Matt Garman, CEO entrante di AWS. “AWS e SAP stanno rendendo più semplice e veloce per le aziende applicare l’intelligenza artificiale generativa ai dati di business principali per diventare più efficienti, reattive e sostenibili”.

“Le collaborazioni come questa con AWS sono fondamentali poiché integriamo soluzioni di intelligenza artificiale generativa nelle nostre applicazioni ERP consentendo ai clienti di promuovere l’innovazione a un ritmo accelerato”, ha affermato Christian Klein, Chief Executive Officer di SAP SE. “Oltre a fornire un moderno ERP cloud ai nostri clienti comuni, siamo entusiasti di supportare Amazon nel suo percorso di trasformazione mentre adotta RISE with SAP per aree pionieristiche come Project Kuiper, l’iniziativa satellitare di Amazon volta ad aumentare l’accesso globale alla banda larga”.

Modelli di intelligenza artificiale generativa di Amazon Bedrock disponibili sull’hub di AI generativa di SAP AI Core

L’hub di AI generativa dell’infrastruttura SAP AI Core offre ai clienti un accesso sicuro a un’ampia gamma di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che possono essere facilmente integrati nelle applicazioni di business di SAP. Con l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale generativa di Amazon Bedrock come la famiglia di modelli Anthropic Claude 3 e Amazon Titan, i clienti SAP potranno accedere a LLM ad alte prestazioni e ad altri modelli base (Foundation Model, FM) per creare applicazioni personalizzate con i propri dati.

Decine di migliaia di clienti utilizzano Amazon Bedrock per creare e scalare in modo semplice, rapido e sicuro applicazioni di intelligenza artificiale generativa utilizzando modelli base di aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale come AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI e Amazon.

Con questa integrazione, i clienti SAP possono accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa e rendere più moderni i processi chiave basati su soluzioni SAP. Queste innovazioni possono essere utilizzate in casi d’uso integrati all’interno di RISE with SAP e della funzionalità di gestione del ciclo di vita degli scenari intelligenti come componenti integrativi o affiancati direttamente in SAP Business Technology Platform (SAP BTP). SAP e AWS prevedono di espandere l’uso delle funzionalità Bedrock nell’hub di intelligenza artificiale generativa per abilitare ulteriormente le funzionalità di AI all’interno del portafoglio di soluzioni e applicazioni cloud di SAP. Ciò include ulteriori casi d’uso nell’ambito della gestione finanziaria e del ciclo di vita del prodotto.

SAP utilizzerà i processori di AWS per addestrare e implementare le future offerte SAP Business AI

L’utilizzo da parte di SAP di AWS Graviton3 per supportare SAP HANA Cloud aiuta a fornire a SAP miglioramenti in termini di prestazioni, risparmi sui costi ed efficienza energetica. Utilizzando istanze Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) basate su Graviton3, SAP ha migliorato fino al 30% il calcolo per i carichi di lavoro analitici e ha stimato una riduzione del 45% dell’impronta di carbonio per SAP HANA Cloud.

Ora SAP e AWS stanno collaborando alla prossima generazione di Graviton4 per SAP HANA Cloud e ad altre applicazioni SAP per continuare a migliorare prestazioni ed efficienza. Sulla base del successo ottenuto con l’esecuzione di SAP HANA Cloud su AWS Graviton, SAP prevede di utilizzare AWS Graviton per supportare soluzioni e applicazioni SAP come SAP BTP, SAP Datasphere, SAP Analytics Cloud e la soluzione SAP Cloud ALM (Application Lifecycle Management).

SAP prevede di utilizzare i processori AWS Trainium e AWS Inferentia, creati appositamente per carichi di lavoro di intelligenza artificiale e machine learning (ML), per addestrare e implementare le future offerte di SAP Business AI. Utilizzando istanze basate su Trainium e Inferentia2 in una prova di fattibilità, gli ingegneri SAP hanno addestrato e ottimizzato gli LLM di intelligenza artificiale generativa in due giorni rispetto ai 23 giorni con istanze Amazon EC2 comparabili. Sfruttando l’architettura specializzata di Trainium progettata per un addestramento efficiente sui modelli di apprendimento automatico, SAP può accelerare il processo di sviluppo mantenendo elevati livelli di precisione e affidabilità.

Miglioramento delle prestazioni per RISE with SAP su AWS

Migliaia di clienti hanno scelto RISE with SAP su AWS per eseguire le loro implementazioni a livello globale di soluzioni SAP più grandi e complesse. Ora disponibili, le istanze Amazon EC2 High Memory U7i di prossima generazione offrono fino a 32 TiB di memoria in una singola istanza e forniscono ai clienti la memoria e la flessibilità di cui hanno bisogno per supportare l’espansione dei requisiti dei database SAP HANA.

Le istanze U7i di Amazon EC2 High Memory sono la prima offerta a 8 socket basata su memoria DDR5 di un provider cloud leader di settore per migliorare le prestazioni delle applicazioni a uso intensivo di memoria come SAP S/4HANA Cloud parte di RISE with SAP.

Il progetto Kuiper di Amazon sceglie RISE with SAP

Le aziende di Amazon, tra cui Twitch, Zappos.com e Zoox Inc., utilizzano già il software SAP su AWS per supportare le loro operazioni. E ora Project Kuiper, la rete a banda larga satellitare di Amazon, sta implementando RISE with SAP per supportare le sue complesse operazioni di supply chain e produzione e ottenere migliori prestazioni e il massimo valore dal suo software SAP mission-critical. L’esecuzione delle soluzioni SAP su AWS consente a Kuiper di sfruttare le più recenti funzionalità SAP integrate in RISE with SAP per favorire una trasformazione di grande impatto, accelerando le decisioni di business e migliorando le prestazioni e la produttività complessive.

Centinaia di milioni di persone non hanno un accesso adeguato a Internet e l’obiettivo del progetto Kuiper è di contribuire a colmare il divario digitale fornendo una banda larga veloce e a prezzi accessibili a un’ampia varietà di clienti che operano in luoghi senza connessioni Internet affidabili. Per realizzare questa visione Kuiper deve costruire satelliti a un ritmo senza precedenti. RISE with SAP permette al team di Project Kuiper di sfruttare l’infrastruttura più affidabile e scalabile per eseguire un moderno ERP cloud come un servizio gestito, in modo da potersi concentrare sull’innovazione anziché sulla gestione dell’IT.

Per saperne di più sulla collaborazione tra SAP e AWS, è possibile seguire l’evento SAP Sapphire, dal 3 al 5 giugno a Orlando.