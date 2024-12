SAP e AWS annunciano GROW with SAP on AWS per semplificare l’adozione dell’ERP cloud

Durante l’evento AWS re:Invent, Amazon Web Services e SAP hanno annunciato l’iniziativa GROW with SAP on AWS, che consentirà ai clienti di tutte le dimensioni di implementare rapidamente la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) di SAP e sfruttare allo stesso tempo l’affidabilità, la sicurezza e la scalabilità del cloud più adottato al mondo.

La collaborazione tra le due aziende semplificherà e accelererà l’adozione di SAP S/4HANA Cloud Public Edition e sbloccherà per i clienti l’innovazione dell’intelligenza artificiale (AI) generativa. L’annuncio sottolinea il rafforzamento dell’impegno congiunto di lunga data tra AWS e SAP per aiutare i clienti a trasformare il loro business e stabilisce AWS come il primo provider cloud a offrire la soluzione GROW with SAP nel suo marketplace cloud.

Le soluzioni ERP offrono alle aziende una piattaforma centralizzata per l’ottimizzazione e l’automazione di funzioni quali finance, risorse umane, supply chain e servizio clienti con una visibilità end-to-end su tutti gli aspetti critici di un’organizzazione. Storicamente, queste implementazioni richiedevano elevati costi iniziali per fornire licenze hardware e software, nonché onerosi processi di gestione delle modifiche per adattare i workflow alle operazioni mission-critical.

GROW with SAP è una soluzione software-as-a-service che aiuta le imprese ad adottare rapidamente l’ERP cloud. A differenza delle implementazioni on-premise, i clienti che implementano GROW with SAP on AWS beneficeranno di tempi di distribuzione semplificati e ridotti, da anni in mesi, senza costi iniziali per provisioning o licenze. Altri vantaggi per i clienti sono un’unica fattura unificata, l’opportunità di utilizzare i crediti e gli impegni AWS esistenti e la disponibilità, flessibilità e scalabilità del cloud.

GROW with SAP renderà più semplice per i clienti snellire le operazioni per servire meglio i propri utenti finali e creare applicazioni di AI generativa sicure combinando i dati SAP con i servizi leader di settore di AI generativa di AWS, come Amazon Bedrock.

Disponibile nel generative AI hub dell’infrastruttura SAP AI Core su SAP Business Technology Platform (SAP BTP) e direttamente su AWS, Amazon Bedrock offre un’ampia selezione di foundation model delle principali aziende di AI, come AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI e Amazon. Queste funzionalità complementeranno Joule, il copilota di AI generativa di SAP, che funziona in tutte le applicazioni aziendali di SAP.

“Da oltre 16 anni lavoriamo per consentire a migliaia di clienti di trasformare le loro attività attraverso la perfetta integrazione delle soluzioni SAP con AWS”, ha dichiarato Ruba Borno, vicepresidente, Specialist and Partners di AWS. “Siamo stati il primo fornitore cloud certificato a supportare il portafoglio SAP e GROW with SAP on AWS testimonia il nostro impegno condiviso per continuare a rendere più facile realizzare i vantaggi dell’ERP cloud”.

“La nostra collaborazione con AWS fornirà alle aziende di tutte le dimensioni un percorso semplificato per implementare l’ERP cloud con potenti automazioni e insight con Joule integrato nelle nostre applicazioni”, ha dichiarato Muhammad Alam, membro dell’executive board di SAP SE, SAP Product Engineering. “Questo annuncio consentirà ai clienti di trasformarsi più facilmente nel cloud con la comprovata sicurezza, affidabilità e disponibilità di AWS. Utilizzando Amazon Bedrock attraverso la funzionalità generative AI hub di SAP, i clienti possono sbloccare ancora di più l’innovazione della business AI”.

GROW with SAP on AWS sfrutterà il sistema AWS Nitro, una raccolta di componenti hardware e software progettati per fornire elevate prestazioni, disponibilità, privacy e sicurezza per i carichi di lavoro basati su cloud. Ciò permette ai clienti di eseguire con sicurezza le proprie applicazioni critiche nell’ERP di SAP nel cloud con prestazioni, affidabilità e protezione dei dati migliorate e senza i vincoli delle tradizionali configurazioni hardware. Inoltre, GROW with SAP on AWS sfrutterà i chip AWS Graviton, che utilizzano fino al 60% di energia in meno rispetto alle istanze Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) comparabili per le stesse prestazioni.

GROW with SAP on AWS si basa sull’esperienza di successo maturata dalle due aziende con la soluzione RISE with SAP, che sta aiutando migliaia di clienti, tra cui aziende Fortune 500 come BBC, Hyundai, Moderna e Zurich Insurance Group, a combinare la forza di SAP e AWS per carichi di lavoro complessi e mission-critical.

“Rendere GROW with SAP disponibile su AWS Marketplace ci consentirà di sbloccare enormi opportunità per accelerare l’adozione diffusa da parte dei clienti delle soluzioni ERP cloud di SAP arricchite dall’integrazione delle funzionalità di business AI”, ha dichiarato Steve Niesman, Executive Vice President & President, Americas region, NTT DATA Business Solutions. “La combinazione delle comprovate soluzioni ERP cloud di SAP con la sicurezza, l’affidabilità e la scalabilità di AWS, oltre all’integrazione di soluzioni e servizi di AI generativa all’avanguardia, consentirà ai clienti di ottenere significativi incrementi di produttività e la capacità di innovare e avere successo nell’era digitale”.

