SAP cresce in modo solido: secondo trimestre 2024 con ricavi cloud a +25%

SAP ha pubblicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2024, mostrando una solida performance con ricavi cloud in crescita del 25%

Il portafoglio ordini cloud attuale è di 14,8 miliardi di euro, con una crescita del 28% sia a valute nominali che costanti. Il fatturato cloud è aumentato del 25%, sostenuto da una crescita del 33% del fatturato della suite Cloud ERP, sempre a valute nominali e costanti. Il fatturato totale ha visto una crescita del 10%, sia a valute nominali che costanti. L’utile lordo cloud IFRS è aumentato del 29%, mentre l’utile lordo cloud non-IFRS è cresciuto del 28% e del 29% a valuta costante. Tuttavia, l’utile operativo IFRS è diminuito dell’11% a causa di spese di ristrutturazione per 0,6 miliardi di euro. In contrasto, l’utile operativo non-IFRS è aumentato del 33% e del 35% a valuta costante.

Le prospettive finanziarie per il 2024 sono state ribadite, con un aumento dell’ambizione di profitto operativo per il 2025 per riflettere gli incrementi di efficienza previsti dal programma di trasformazione ampliato.

Christian Klein, CEO di SAP, ha dichiarato: “SAP sta affrontando una delle migliori evoluzioni di crescita nel cloud, supportata da una domanda continua per le nostre soluzioni. Siamo ben posizionati per crescere ulteriormente nei prossimi anni.”

“Siamo fermamente intenzionati a realizzare le nostre previsioni per quest’anno. L’attuale crescita del backlog cloud nella seconda metà del 2024 e soprattutto nel quarto trimestre sarà decisiva per gettare solide basi per le nostre ambizioni di fatturato cloud per il 2025. Allo stesso tempo, continueremo a portare avanti il nostro piano di trasformazione per raggiungere l’obiettivo del free cash flow per il 2025, nonostante un esborso di denaro a tre cifre per la ristrutturazione che si riverserà sul prossimo anno”, ha commentato Dominik Asam, CFO di SAP