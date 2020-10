Sap compra Emarsys e vara il commerce anywhere

Sap ha stipulato un accordo per acquisire Emarsys, società austriaca che fornisce piattaforme per il customer engagement omnicanale che consentono alle aziende di interagire in modo più efficace e più personale con i clienti.

Emarsys è una piattaforma di marketing basata sul cloud e di semplice utilizzo, completamente integrata. Permette alle aziende di offrire interazioni personali con i clienti attraverso email, dispositivi mobili, social, SMS e web su larga scala.

L’operazione rafforza il portafoglio Sap Customer Experience che intende creare un paradigma per la gestione del commercio digitale.

L’idea di Sap è dare alle aziende la possibilità di fornire punti di contatto iper personalizzati e su ogni canale in tempo reale, aiutandole a garantire che ogni relazione con il cliente sia rilevante e di impatto.

La piattaforma di customer engagement di Emarsys sarà abbinata alla tecnologia SAP S/4HANA, alle soluzioni per l’Experience Management e a Qualtrics.

Come ha spiegato il ceo di Sap, Christian Klein, i dati del front-office oggi devono essere integrati con le funzionalità di back-office e con il feedback dei singoli clienti. “Una volta conclusa l’acquisizione di Emasys, Sap consentirà alle aziende di collegare ogni parte delle loro attività al cliente, inclusi i dati sull’esperienza. Forniremo un portafoglio per una strategia di commerce anywhere che renderà possibili esperienze di commercio digitale iper personalizzate su tutti i canali e in qualsiasi momento”.

Emarsys è stata fondata da Josef Ahorner, presidente del consiglio di sorveglianza, Hagai Hartman e Daniel Harari a Vienna. Oggi Emarsys ha oltre 1.500 clienti in tutto il mondo e più di 800 dipendenti in 13 uffici tra cui Londra, Berlino, Sydney e Budapest, oltre a una sede negli Stati Uniti a Indianapolis. Le operation della società entreranno a far parte della business unit SAP Customer Experience. La transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2020, previa approvazione normativa. Il prezzo di acquisto e altri termini della transazione non sono divulgati.