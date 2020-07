Nuovo Regional President di EMEA South per SAP

Novità per SAP, che nomina Claudio Muruzabal come nuovo Presidente della regione EMEA South che comprende Europa meridionale, Medio Oriente e Africa.

Muruzabal subentra a Steve Tzikakis, che lascia SAP per perseguire un’opportunità di leadership al di fuori dell’azienda.

Ricordiamo che la presenza di SAP in EMEA South è tutt’altro che secondaria: 75 paesi con 24 sedi e circa 5000 dipendenti, e negli ultimi cinque anni ha raddoppiato la propria attività in questa area.

Con oltre 25 anni di esperienza e ruoli di leadership nel settore tecnologico, Muruzabal entra in SAP nel 2015 come Presidente di SAP America Latina e area Caraibica. Il manager ha ottenuto importanti successi nel corso di questi anni nella regione dell’America Latina. Prima di entrare in SAP, è stato CEO di NEORIS, un’azienda affermata nel settore del global management e della consulenza IT. Forte sostenitore di formazione, imprenditorialità e promozione della diversità, Muruzabal è stato riconosciuto da HITEC come uno dei 50 migliori professionisti ispanici più influenti e importanti nel settore IT in America Latina e Spagna. Nel 2019 ha inoltre ricevuto un Bravo Award dall’organizzazione Council of the Americas, come Leader Tecnologico dell’anno.

Adaire Fox-Martin, membro del consiglio esecutivo di SAP, Customer Success, ha dichiarato che la leadership di Claudio Muruzabal è fondata sulla costruzione di relazioni solide per offrire risultati di business importanti ed esperienze eccezionali ai nostri clienti. Fox-Martin è fiduciosa che i clienti SAP dell’area EMEA South apprezzeranno enormemente l’esperienza di Muruzabal .

Lo stesso Muruzabal ha ammesso la propria soddisfazione nel ricoprire il nuovo ruolo che riguarda oltre 23000 clienti e oltre 19000 partner in tutta la regione EMEA South, un mercato fortemente dinamico per SAP che offre una significativa opportunità di crescita.